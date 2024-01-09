Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 Max 9 tipi uçaktan parça kopmuştu: Uçuşlar iptal, siparişler askıya alındı

Cuma günü Portland, Oregon'dan kalktıktan sonra Ontario'ya giden Alaska Havayolları'na ait jetin sol tarafındaki acil çıkış kapısı koparak uçağın basıncını düşürmüş ve pilotları geri dönerek 171 yolcu ve altı mürettebatla birlikte güvenli bir şekilde iniş yapmaya zorlamıştı.

Alaska Airlines'ın uçuş ortasında patlayan acil çıkış kapısı bir banliyö evin arka bahçesinde bulundu. Bu olay, Boeing için de ağır bir darbe oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bu olay üzerine 171 Boeing 737 Max 9 uçağının yere indirilmesine karar vermişti. Avrupa'daki bazı havayolu şirketleri, olay sonrası siparişleri askıya aldı. Şirketin kısa sürede 7 milyar dolarlık zarara uğradığı belirtildi.