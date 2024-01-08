Van’da feci kaza! İki araç kanala uçtu | Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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