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Van'da feci kaza! İki araç kanala uçtu | Çok sayıda yaralı var

Van'ın Başkale ilçesinde buzlanmanın etkisiyle kayarak yoldan çıkıp kanala uçan iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 22:37 Güncelleme 08 Ocak 2024, 22:37
Van’da feci kaza! İki araç kanala uçtu | Çok sayıda yaralı var

Kaza bugün akşam saatlerinde Van-Başkale Karayolu Güzeldere mevkiinde meydana geldi.

Soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan yolda Van istikametinden Başkale istikametine giden kamyonet ve otomobilin arka arkaya kanala uçması sonucu ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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