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Malatya'da boş arazide kopmuş insan ayağı bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde boş arazide kopmuş insan ayağı bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopmuş ayak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 22:59 Güncelleme 08 Ocak 2024, 22:59
Malatya’da boş arazide kopmuş insan ayağı bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopmuş ayak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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