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Evde vurulmuş halde bulunmuştu: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ailesi tarafından evde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 22:31 Güncelleme 08 Ocak 2024, 22:31
Evde vurulmuş halde bulunmuştu: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Maruf Satıcı, ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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