Faciaya ramak kaldı! Minibüs akaryakıt pompalarını teğet geçti

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Akaryakıt pompalarına çok yakın geçen minibüs bariyere çarparak durabildi. Maddi hasar ile sonuçlanan kaza anı işe bir işletmenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN