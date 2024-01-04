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Çorum'da TIR sürücüsü felaketi önledi: Işıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı refüje çıktı

Son dakika haberi! Çorum’da freni arızalandığı öne sürülen, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 17:05 Güncelleme 04 Ocak 2024, 17:05
Çorum’da TIR sürücüsü felaketi önledi: Işıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı refüje çıktı

Çorum'da freni arızalanan tırın, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Faciadan dönülen kaza kamerada! Tır araçları biçmemek için orta refüje çıktı!


Görüntüde, Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın, ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için refüje çıkması ve trafik lambasını devirdiği anlar yer aldı.


Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın freni dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı yakınlarında arızalanmıştı.



Tır, sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapması sonucu yaklaşık 80 metre refüjde ilerledikten sonra trafik levhaları ve lambasına çarparak durabilmişti.

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