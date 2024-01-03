Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden kapandı mı? Siteye erişim yok, arka planı bomba

Sahibinden.com'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Bu erişim problemiyle ilgili olarak sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken, şirket tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan bu erişim sorunlarının hizmet sağlayıcı ile meydana gelen teknik sorunlardan kaynaklandığı belirtildi. Peki Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden kapandı mı?



Client Hold Nedir? Bir alan adı ClientHold durumuna geçtiğinde, geçici olarak durdurulmuş oluyor. Bu durum, genellikle alan adı sahibinin kaydını güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle meydana geliyor. "ClientHold" durumuna alınan bir alan adı, ilgili web sitesi, e-posta hesapları ve diğer hizmetleri kullanılamaz hale getiriyor.