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Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden kapandı mı? Siteye erişim yok, arka planı bomba

Sahibinden.com'un yaşadığı erişim problemleri üzerine, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı: 30 Aralık 2023 tarihinde yapılması gereken domain adı yenileme ödemesinin unutulduğu yönünde. Sitenin 'Whois' (aitlik) verileri incelendiğinde, bu iddiayı destekleyen bir durumla karşılaşılıyor. Sahibinden.com domaini için yenileme ödemesinin 1 Ocak 2024 tarihinde yapıldığı görülüyor. 30 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında geçen süre içinde, domain sağlayıcı şirketin otomatik olarak site ismini askıya alması, sahibinden.com isminin 'Client Hold' durumuna geçmesine ve siteye erişimin sağlanamamasına yol açıyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 15:13 Güncelleme 03 Ocak 2024, 15:13
Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden kapandı mı? Siteye erişim yok, arka planı bomba

Sahibinden.com'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Bu erişim problemiyle ilgili olarak sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken, şirket tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan bu erişim sorunlarının hizmet sağlayıcı ile meydana gelen teknik sorunlardan kaynaklandığı belirtildi. Peki Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden kapandı mı?


Client Hold Nedir?

Bir alan adı ClientHold durumuna geçtiğinde, geçici olarak durdurulmuş oluyor. Bu durum, genellikle alan adı sahibinin kaydını güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle meydana geliyor. "ClientHold" durumuna alınan bir alan adı, ilgili web sitesi, e-posta hesapları ve diğer hizmetleri kullanılamaz hale getiriyor.

Sahibinden.Com Domainini Kim Satın Aldı?

İddiaya göre, sahibinden.com'un domain yenileme ödemesinin gecikmesi sonucu, domain boşa düşmüş olabilir. Aynı iddialar, domainin Network Solutions LLC tarafından satın alındığını ve 2025 yılına kadar bu şirketin kontrolünde olduğunu öne sürüyor.

Sahibinden.com'dan Resmi Açıklama Geldi

Sahibinden.com yönetimi, yaşanan bu erişim sorunu ile ilgili ilk resmi açıklamasını Instagram hesapları üzerinden yaptı. Açıklamada belirtilenler şu şekilde:

Sahibinden.com, alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadıkları teknik bir sorun nedeniyle platforma erişimin mümkün olmadığını bildirdi.
Sorunun giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olduğu ifade edildi. Sorun çözüldüğünde kullanıcılara yeniden bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Sahibinden Sitesinden 2. Açıklama Geldi

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