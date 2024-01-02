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Ilık havalar sona erdi! İstanbul için tarih verildi! Başımıza lapa lapa kar yağacak!

Yeni yılın getirdiği ılık hava koşulları, yarından itibaren yerini soğuk ve karlı bir havaya bırakıyor. Ocak ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde ardı ardına kar yağışı uyarıları yapılıyor. Özellikle İstanbul için kar yağışının başlayacağı tarih ve hava durumu büyük bir merak konusu haline geldi. Ocak ayı, genellikle soğuk ve karlı geçen bir dönemi işaret ediyor. Bu yıl da, meteoroloji uzmanları tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise, kar yağışının ne zaman başlayacağına dair tahminler, şehrin hava durumuyla ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme 02 Ocak 2024, 09:44
Ilık havalar sona erdi! İstanbul için tarih verildi! Başımıza lapa lapa kar yağacak!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı için uzmanlar harekete geçti. Meteoroloji alanında uzmanlığıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar ne zaman yağacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da yaşayanlar, kar heyecanıyla dolup taşarken, şehirde günlük yaşamı etkileyecek olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı. İşte il il meteoroloji uyarıları ve kar yağışının başlayacağı tarih...

❄️ İstanbul'da kar yağışı için net tarih!

Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, merakla beklenen kar yağışının habercisi olarak değerlendirilirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den sevindiren bir açıklama geldi. İşte uzman ismin açıklamaları;

10 OCAK'TA KAR GELİYOR!

"Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi Balkanlar'dan soğuk hava kütlesi geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var, bu olasılık artabilir."

TRAKYA 0 DERECEYİ GÖRECEK

"Marmara Bölgesi'nden başlayarak Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 5-6 dereceye düşeceği, hatta Trakya'da 0 derecelere kadar düşeceği bir soğuk hava, yağışlı hava geliyor. Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul'a kar yağacağını tahmin ediyorum."

SICAK HAVALARI UNUTABİLİRİZ

"Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz."

"ANADOLU'YA KAYACAK"

"3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe, cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."

KUTUP SOĞUKLARINA HAZIR OLUN

Uzmanlara göre ocak ayının ikinci haftasında Türkiye'ye çok sert bir kutup soğuğunun inme ihtimali bulunuyor. Bu durumda, ülkede çetin kış koşullarının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

ANTALYA'DA SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Meteoroloji Antalya için yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

"Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi! Önümüzdeki hafta o günlere dikkat! Kutup soğukları geliyor | 1 Ocak 2024 hava durumu
HAVA DURUMU | İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi! Önümüzdeki hafta o günlere dikkat! Kutup soğukları geliyor | 1 Ocak 2024 hava durumu

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