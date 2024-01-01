Meğer dahi olduğunuzu gösteriyormuş! Uzmanlar onayladı! ’Bunu ben de yapıyorum’ diyenlere müjde

MERAK

Zeki bireylerin belirgin özelliklerinden biri de sürekli bir merak duymalarıdır. Yaratıcı düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için sürekli olarak öğrenmeye isteklidirler.

SOSYAL VE EĞLENCELİYSENİZ

Zeki insanlar, sadece sıkıcı iş ve bilgiler arasında kaybolmazlar. Aksine, sosyal ve eğlenceli olma konusunda da başarılıdırlar.