2024 yılbaşı çekilişi 1-2-3 bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ikramiye ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 400 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıran numara açıklandı. İnternet arama motorlarında bir yandan ''Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ikramiye ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı çekilişi 1-2-3 bilen ne kadar kazanır?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte kazandıran numaralar ve diğer merak edilenler...
KİM NE KADAR KAZANACAK?
Son 1 rakamına göre 400 TL
Son 2 rakamına göre 800 TL
Son 3 rakamına göre 1.200 TL
MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 400 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıran numara belli oldu.
3550054
Amorti Kaç Çıktı?
2 ve 7
40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1367224 6815815
4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0848964 0962537 1932951 2691904 3246808 5663469 6396573 8315790 9044210 9727348
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873
6117541 6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239 9048347 9997275
750.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0007938 0029854 0063829 0318598 0555832 0588549 0889011 0962413 0967228 2104829
2190004 2993257 3248160 3285995 4390389 5236059 5779431 5846509 5910889 6407601
6427047 6430455 6785317 7202227 7300600 9114074 9118547 9427671 9538064 9582819
75.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0172010 0469409 0492152 0498495 0580930 0674724 0682952 0704533 0727435 0883826
0935982 0949618 1115796 1123327 1276622 1546379 1674044 2160978 2384794 2405512
2635412 2642178 2763613 2936992 2937496 2939123 3067549 3280304 3331153 3420780
3433228 3583578 3658043 3747336 3769681 3773976 3776015 4035716 4235626 4239921
4276506 4305038 4655571 4672061 4702319 4703568 4772475 5209794 5397769 5479142
5517962 5831486 5914619 6081563 6153420 6410379 6418512 6909665 6922665 7076766
7192692 7232284 7273365 7293639 7309449 7466112 7636839 7796595 7826759 7974888
8164082 8532210 8553411 8563303 8732259 8882805 8960803 9061890 9304779 9615564