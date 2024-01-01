2024 yılbaşı çekilişi 1-2-3 bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ikramiye ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 400 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıran numara açıklandı. İnternet arama motorlarında bir yandan ''Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ikramiye ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı çekilişi 1-2-3 bilen ne kadar kazanır?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte kazandıran numaralar ve diğer merak edilenler...