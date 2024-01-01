HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi! Önümüzdeki hafta o günlere dikkat! Kutup soğukları geliyor | 1 Ocak 2024 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar tarihi verdi.
Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için %60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım" dedi.