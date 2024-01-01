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HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi! Önümüzdeki hafta o günlere dikkat! Kutup soğukları geliyor | 1 Ocak 2024 hava durumu

İSTANBUL'A KAR GELİYOR | Yeni yılın ilk günü bir anda düşen hava sıcaklıklarının ardından İstanbul'a kar yağışı için uyarı geldi. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye kutup soğuklarının geleceği bildirilirken İstanbul'da yaşayanların o günlere dikkat etmesi gerektiği ifade edildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 14:36 Güncelleme 01 Ocak 2024, 14:36
HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi! Önümüzdeki hafta o günlere dikkat! Kutup soğukları geliyor | 1 Ocak 2024 hava durumu 1

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi! Önümüzdeki hafta o günlere dikkat! Kutup soğukları geliyor | 1 Ocak 2024 hava durumu 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi! Önümüzdeki hafta o günlere dikkat! Kutup soğukları geliyor | 1 Ocak 2024 hava durumu 3

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar tarihi verdi.

Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için %60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım" dedi.

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