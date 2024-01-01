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Sahte bilet nasıl anlaşılır? Milli Piyango sahte bilet sorgulama ekranı 2024: Damgasız, mühürsüz bilet sahte midir?

Yılbaşı gecesinde gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişi, milyonlarca kişinin umutlarını yeşerttiği, büyük ikramiye hayallerinin peşinden koştuğu bir etkinlik oldu. Ancak, bu coşkulu anların gölgesinde kalmamak adına, Milli Piyango biletlerinin sahtesinden nasıl kaçınılacağına dair önemli bilgiler edinmek gerekiyor. İşte Milli Piyango biletinin sahtesi nasıl belli olur, nelere dikkat edilmelidir cevabı...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 16:16 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:19
Sahte bilet nasıl anlaşılır? Milli Piyango sahte bilet sorgulama ekranı 2024: Damgasız, mühürsüz bilet sahte midir?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, milyonlarca kişi hayallerini süsleyen büyük ikramiye için Milli Piyango biletlerini aldı. Ancak, bu coşku dolu anların keyfini çıkarmadan önce, bilet alırken dikkat edilmesi gereken önemli detaylar var. Özellikle sahte biletler konusunda bilinçli olmak, hayal kırıklığını önlemek açısından oldukça önemli. Peki, sahte bilet nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT!
Yılbaşına özel hazırlıklar sürerken, Milli Piyango biletlerine olan ilgi de her zamanki gibi yüksek. Peki, gerçek bilet ile sahte bilet arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? İşte alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Güvenilir Satış Noktalarını Tercih Edin
Milli Piyango biletlerinizi her zaman güvenilir ve kayıtlı bayilerden alın. Biletin üzerindeki damga ve kaşe, orijinalliğinin en büyük göstergesi. Bu yüzden satın alacağınız yerin ruhsatını kontrol edin.

Biletin Güvenlik Özelliklerine Dikkat!
Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodunun kabartmalı formda olması gerekiyor. Ayrıca, kağıt dokusunun içine işlenmiş Milli Piyango İdaresi logolu filigran ve mühür detaylarına özel dikkat gösterin.

Bayilik Ruhsatı Önemli
Bayinin yakasında görünen Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı, güvenilir bir satış noktasında olduğunuzu gösterir. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden bilet alımından kaçının.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?
Satış Ruhsatına Dikkat!
Bilet alırken, satıcının Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı olarak) göstermesi önemli. Ruhsatı olmayan satıcılar güvenilir değildir.

Biletin Fiziksel Kontrolü
Biletin arkasında bayii satış mührü olmalı ve kağıdın pürüzsüz, örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümündeki güvenlik numarası, parmaklar arasında gezdirildiğinde kabarık hissedilmelidir.

Biletin Işığa ve UV Işığına Tepkisi
Bilet ışığa tutulduğunda, beyaz renkli MP amblemli filigranı görünür olmalı. Ultraviyole (UV) ışık altında, bilet mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılan elyaflar içermelidir.

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