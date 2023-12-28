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Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Kazaya yoğun sisin sebep olduğu bildirildi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "7 tane ağır ve orta yaralı var. Yaralılar 10 farklı hastaneye sevk edildi." dedi. Karadeniz, hayatını kaybeden bazı vatandaşların ölümüne trafik kazasına karışan araçlardan inenlere arkadan gelen araçların çarpması sonrası gerçekleştiğini bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, "Bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 08:00 Güncelleme 28 Aralık 2023, 09:20
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

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7 TANE AĞIR VE ORTA YARALI VAR

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "7 tane ağır ve orta yaralı var. Yaralılar 10 farklı hastaneye sevk edildi." dedi.

Karadeniz, hayatını kaybeden bazı vatandaşların ölümüne trafik kazasına karışan araçlardan inenlere arkadan gelen araçların çarpması sonrası gerçekleştiğini bildirdi.

Korkunç kazadan yeni görüntüler!

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.


Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Katliam gibi kaza!

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA! Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.



57'YE YÜKSELDİ

A Haber canlı yayınına bağlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kazanın saat 04.44 civarında olduğunu bildirdi.

Yüce, "Kaza yoğun sis nedeniyle gerçekleşti. Tıra arkadan bir taksi vuruyor ardından otobüsler kazaya karışıyor. Yaralı sayımız 57'ye yükseldi. 1 ağır yaralı var." dedi.

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