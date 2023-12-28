Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
7 TANE AĞIR VE ORTA YARALI VAR
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "7 tane ağır ve orta yaralı var. Yaralılar 10 farklı hastaneye sevk edildi." dedi.
Karadeniz, hayatını kaybeden bazı vatandaşların ölümüne trafik kazasına karışan araçlardan inenlere arkadan gelen araçların çarpması sonrası gerçekleştiğini bildirdi.
Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.