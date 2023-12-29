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Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bilet kaç para çıkıyor?

Milli Piyango çekilişi, milyonlarca vatandaşın umutlarını yeşertmeye devam ediyor. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, diğer ikramiye rakamları da büyük ilgi görmekte. Çekiliş öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de tam biletin büyük ikramiye tutarı oldu. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde bilet tipleri, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Her bir bilet tipinin fiyatı farklılık gösterirken, büyük ikramiye de buna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Tam bilet alarak büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler için büyük heyecan devam ediyor. Peki Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bile kaç para çıkıyor?

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 10:25 Güncelleme 29 Aralık 2023, 10:25
Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bilet kaç para çıkıyor?

Her yıl olduğu gibi, 2024 yılının başında da Türkiye'nin en büyük heyecanlarından biri olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl özel çekilişin büyük ikramiyesi 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak. Yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler, umut dolu bir şekilde biletlerini almaya devam ediyor. Bu noktada tam bilet alanlar ve almak isteyenler ''Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bile kaç para çıkıyor?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TAM BİLET NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsin.

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

TOPLAM İKRAMİYE 2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

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