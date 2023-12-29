Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bilet kaç para çıkıyor?

Her yıl olduğu gibi, 2024 yılının başında da Türkiye'nin en büyük heyecanlarından biri olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl özel çekilişin büyük ikramiyesi 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak. Yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler, umut dolu bir şekilde biletlerini almaya devam ediyor. Bu noktada tam bilet alanlar ve almak isteyenler ''Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bile kaç para çıkıyor?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.