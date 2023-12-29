Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bilet kaç para çıkıyor?

Her yıl olduğu gibi, 2024 yılının başında da Türkiye'nin en büyük heyecanlarından biri olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl özel çekilişin büyük ikramiyesi 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak. Yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler, umut dolu bir şekilde biletlerini almaya devam ediyor. Bu noktada tam bilet alanlar ve almak isteyenler ''Tam bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 tam bile kaç para çıkıyor?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.
TAM BİLET NE KADAR VERİYOR?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsin.
Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.