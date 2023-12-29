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Kolon kanserine sebep olan korkunç hata! İçme suyu alırken mutlaka dikkat edin

Kolon kanseri tedavisinde yaşanan büyük ilerlemelere rağmen, uzmanlar hastalığın önlenmesinde odaklanılması gereken en büyük önceliğin risk faktörlerini azaltmak olduğunu vurguluyor. Yapılan son araştırmalar içme suyundaki belirli bir madde ile kolon kanseri arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar kolon kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin önemini vurguluyor.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 08:56 Güncelleme 29 Aralık 2023, 08:56
Kolon kanserine sebep olan korkunç hata! İçme suyu alırken mutlaka dikkat edin

Son yıllarda kolon kanseri vakalarındaki artış, bilim dünyasını bu hastalığın nedenlerini araştırmaya yönlendirdi. Yapılan son çalışmalarda, içme suyundaki belirli bir maddenin, kolon kanseri riskini artırabileceği belirlendi. Bu bağlamda, içme suyundaki belirli bir maddeyle ilgili yapılan araştırmalar, bu maddenin kolon kanseri riskini artırabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Bağırsak kanseri tedavisindeki büyük gelişmelere rağmen, uzmanlar su kaynaklarındaki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Yeni Zelandalı bir ekibin yaptığı analize göre, ülkelerindeki bağırsak kanseri vakalarının yüzde 3,26'sının su kaynaklarındaki nitrat artışıyla ilişkili olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, her yıl 100 bağırsak kanseri vakasının, içme suyundaki fazla nitrat seviyeleri nedeniyle ortaya çıkabileceğini hesapladı.

Bu durumun başlıca sebepleri arasında tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve hayvancılık faaliyetleri yer alıyor. Bu maddeler, yer altı su kaynaklarını kirleterek suyun içinde nitrat birikimine yol açabiliyor.

Uzmanlar azotlu gübrelerin toprak ve suda nitrat birikmesine neden olduğunu belirterek, vücutta artan nitrat düzeylerinin antioksidanlarla dengelenemediği durumlarda kanserojen N-nitrozo bileşiklerine dönüşebileceğini ifade etti.

Ayrıca, işlenmiş et ürünlerinin içerdiği nitrat bileşikleri nedeniyle kanserle ilişkilendirilmiş olduğu da vurgulanıyor.

Türkiye'de içme suyu nitrat düzeyleri belirli aralıklarla kontrol ediliyor olsa da,, kimyasal gübrelemenin arttığı günümüzde su kaynaklarının daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği sık sık vurgulanıyor. Bu durum, içme suyundaki nitrat düzeylerinin kontrol altında tutularak kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Bu nedenle içme suyu alırken nitrat oranının düşük olmasına mutlaka dikkat etmeniz önerilir.

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