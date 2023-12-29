Kolon kanserine sebep olan korkunç hata! İçme suyu alırken mutlaka dikkat edin

Bu durumun başlıca sebepleri arasında tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve hayvancılık faaliyetleri yer alıyor. Bu maddeler, yer altı su kaynaklarını kirleterek suyun içinde nitrat birikimine yol açabiliyor.

Uzmanlar azotlu gübrelerin toprak ve suda nitrat birikmesine neden olduğunu belirterek, vücutta artan nitrat düzeylerinin antioksidanlarla dengelenemediği durumlarda kanserojen N-nitrozo bileşiklerine dönüşebileceğini ifade etti.

Ayrıca, işlenmiş et ürünlerinin içerdiği nitrat bileşikleri nedeniyle kanserle ilişkilendirilmiş olduğu da vurgulanıyor.

Türkiye'de içme suyu nitrat düzeyleri belirli aralıklarla kontrol ediliyor olsa da,, kimyasal gübrelemenin arttığı günümüzde su kaynaklarının daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği sık sık vurgulanıyor. Bu durum, içme suyundaki nitrat düzeylerinin kontrol altında tutularak kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.