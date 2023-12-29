Kolon kanserine sebep olan korkunç hata! İçme suyu alırken mutlaka dikkat edin

Son yıllarda kolon kanseri vakalarındaki artış, bilim dünyasını bu hastalığın nedenlerini araştırmaya yönlendirdi. Yapılan son çalışmalarda, içme suyundaki belirli bir maddenin, kolon kanseri riskini artırabileceği belirlendi. Bu bağlamda, içme suyundaki belirli bir maddeyle ilgili yapılan araştırmalar, bu maddenin kolon kanseri riskini artırabileceği ihtimalini ortaya koydu.
Bağırsak kanseri tedavisindeki büyük gelişmelere rağmen, uzmanlar su kaynaklarındaki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Yeni Zelandalı bir ekibin yaptığı analize göre, ülkelerindeki bağırsak kanseri vakalarının yüzde 3,26'sının su kaynaklarındaki nitrat artışıyla ilişkili olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, her yıl 100 bağırsak kanseri vakasının, içme suyundaki fazla nitrat seviyeleri nedeniyle ortaya çıkabileceğini hesapladı.