Şirketlerine kayyım atanmıştı! Dilan Polat’ın müşterileri devletin el atmasından oldukça mutlu

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
DİLAN'IN ŞİRKETLERİNİ KAYYIM YÖNETİYOR
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirketteki çalışanların işlerini kaybetmemesi, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için kayyım olarak şirketleri yönetiyor.
Kayyım heyeti, başta aylık vergi ve SGK borçları olmak üzere, bütün fenomenlerin şirketlerindeki yaklaşık 500 çalışanın maaş alacaklarını ödemeye başladı. Hizmet alınan firmaların alacaklarıyla ilgili ödemelerin de düzene girmeye başladığı öğrenildi.
Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF'yi kayyım olarak görevlendirdi. Dilan-Engin Polat grubunun 27 şirketinin içinde güzellik merkezleri dışında da şirketler olduğu belirtiliyor. Polat Grubu'nun 100'ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi.
Franchise verilen firmaların da sorunsuz hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. Bu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları da yeniden başlıyor. Polat Grubu'ndaki güzellik ürünü satışlarının belli bir kısmının e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı tespit edildi. TMSF'nin şirketlerde görevlendirdiği yeni yöneticilerin, gerçek müşterilerin siparişlerinde bir aksama olmaması ve gelirlerin düşmemesi için çalıştığı ifade edildi.
ÇALIŞAN SAYISI DÜŞTÜ
Dilan Polat'a ait olan TMSF'nin el koyduğu ve kayyum atanan Ataşehir'de çalışan sayısı 150'den 40'a düştü.
Bu nedenle aşırı yoğunluğun yaşandığı merkezde bazı işlemler uzman olmadığı için yapılamıyor.
TÜM ÇALIŞANLAR İŞTEN AYRILDI
Yine kayyum atanan Sıla Doğu'nun güzellik merkezinde ise tüm çalışanlar işten ayrıldığı için herhangi bir hizmet verilmiyor.
Ataşehir'deki "Özel Dilan Polat Polikliniği" adlı güzellik merkezinde telefonla randevu almak oldukça zor. Sekiz katlı güzellik merkezi oldukça kalabalık. Gelenlerin bir kısmı uzun işlem sıraları bekliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; Poliklinikten hizmet alan müşteriler, polikliniğin devletin elinde olmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti.