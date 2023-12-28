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İstanbul Ataşehir'deki AVM'de siyanürlü intihar!

Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'deki bir AVM'nin otoparkında bir erkek şahıs siyanür içerek intihar etti. Şahsın aracına bıraktığı "Siyanür içtim, yaklaşmayın" notunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 15:43 Güncelleme 28 Aralık 2023, 15:43
İstanbul Ataşehir’deki AVM’de siyanürlü intihar!

Olay, Ataşehir'de bulunan Brandium AVM'nin otoparkında dün saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs, AVM otoparkında kendi aracının içinde siyanür içti.

Şahıs, ayrıca aracının üzerine "Siyanür içtim, yaklaşmayın" yazılı not bıraktı.

Notu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, siyanür maddesinden etkilenmemek için özel kıyafet giydi.

Yapılan incelemede, siyanür içen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

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