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En şanslı kan grupları açıklandı! Bu kan grubunda olanlar yaşadı! İşte kan gruplarına göre hastalık riskleri: AB+, B-, O+...

Kan grupları sadece bir kategorizasyon değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayan önemli bir faktördür. Yapılan araştırmalar, belirli kan gruplarının hastalıklara karşı dirençli veya zayıf olabileceğini gösteriyor. İşte, hangi kan grubunun hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ve hangisinin daha savunmasız olduğunu anlamak için yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 10:25 Güncelleme 26 Aralık 2023, 10:25
En şanslı kan grupları açıklandı! Bu kan grubunda olanlar yaşadı! İşte kan gruplarına göre hastalık riskleri: AB+, B-, O+...

Kan grupları, genellikle sadece bir kategorizasyon aracı olarak düşünülse de, son yapılan araştırmalar, kan gruplarının sağlıklı bir yaşam ve hastalıklara karşı direncin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde kan grupları ile ilgili yapılan bir araştırma çok konuşuldu. İşte o araştırmanın detayları...

AB Kan Grubunda Hastalık Riski

Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip bireylerin belirli bir tür beyin damarlarında pıhtı oluşumu riski daha yüksektir. CVT adı verilen bu durum, bu kan grubuna sahip kişilerde ortalama 5,6 kat daha fazla görülmektedir. Diğer taraftan, 0 kan grubuna sahip bireylerde bu risk yarı yarıya azalmaktadır.

ABD'deki bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip olanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma olasılığı yüzde 23 daha yüksektir. B kan grubuna sahip bireylerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığı bulunmaktadır.

0 Kan Grubu ve Direnç
Araştırmalar, 0 kan grubuna sahip bireylerin çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğunu ortaya koymaktadır. Hava kirliliği gibi çevresel etmenlere karşı daha dayanıklı olan bu kan grubuna sahip bireyler, aynı zamanda kalp rahatsızlıkları ve kalp krizi riski açısından daha düşük bir profilde bulunmaktadır.

Warwick Üniversitesi'nden virolog ve moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young, kan gruplarının sağlık üzerindeki etkilerini incelediği bir araştırmada, kan grubunu belirleyen moleküllerin kandaki pıhtılaşma riskini etkilediğini açıklamıştır.

Sonuç
Kan gruplarının sağlık üzerindeki etkileri, yapılan araştırmalarla giderek daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Hangi kan grubunun daha dirençli olduğunu bilmek, bireylerin sağlıklarını korumak için alabilecekleri önlemleri anlamalarına yardımcı olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bir perspektife dayanmakta olup, bireysel sağlık durumunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle, sağlık konularında uzman bir doktordan alınan tavsiyeler her zaman en doğrusudur.

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