En şanslı kan grupları açıklandı! Bu kan grubunda olanlar yaşadı! İşte kan gruplarına göre hastalık riskleri: AB+, B-, O+...

Kan grupları, genellikle sadece bir kategorizasyon aracı olarak düşünülse de, son yapılan araştırmalar, kan gruplarının sağlıklı bir yaşam ve hastalıklara karşı direncin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde kan grupları ile ilgili yapılan bir araştırma çok konuşuldu. İşte o araştırmanın detayları...

Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, AB kan grubu na sahip bireylerin belirli bir tür beyin damarlarında pıhtı oluşumu riski daha yüksektir. CVT adı verilen bu durum, bu kan grubuna sahip kişilerde ortalama 5,6 kat daha fazla görülmektedir. Diğer taraftan, 0 kan grubuna sahip bireylerde bu risk yarı yarıya azalmaktadır.

ABD'deki bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip olanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma olasılığı yüzde 23 daha yüksektir. B kan grubuna sahip bireylerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığı bulunmaktadır.

0 Kan Grubu ve Direnç

Araştırmalar, 0 kan grubuna sahip bireylerin çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğunu ortaya koymaktadır. Hava kirliliği gibi çevresel etmenlere karşı daha dayanıklı olan bu kan grubuna sahip bireyler, aynı zamanda kalp rahatsızlıkları ve kalp krizi riski açısından daha düşük bir profilde bulunmaktadır.