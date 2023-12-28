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Antalya'da ormandan bedavaya topluyor! Yarım gün çalışıp ayda 90 bin TL'ye satıyor

Günümüzde sürdürülebilir yaşam ve doğal kaynaklara duyarlılık ön planda olduğu bir dönemde, bir girişimci ormanlardan bedava topladığı ürünlerle ayda 90 bin TL kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Girişimci, sadece günde 4 saatlik bir çalışma ile bu dikkat çekici başarıya ulaşıyor.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 23:35 Güncelleme 28 Aralık 2023, 23:35
Antalya’da ormandan bedavaya topluyor! Yarım gün çalışıp ayda 90 bin TL’ye satıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya, sıra dışı bir geçim kaynağı buldu: ormandan topladığı mantarları satarak ayda yaklaşık 90 bin TL kazanıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Kaya, ormanın sunduğu doğal zenginlikleri değerlendirerek hem kendisine bir geçim kaynağı yaratıyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

AYLIK 90 BİN TL KAZANIYOR

Kaya, özellikle bölgesel olarak "kızılca mantarı" olarak bilinen ve kilosunu 100 TL'den satışa sunan mantarları toplayıp müşterilere sunuyor. Günlük 4-5 saat çalışmayla 30-50 kilo mantar topladığını belirten Kaya, bu işten günlük 3 bin TL ile 5 bin TL arasında bir kazanç elde ettiğini ifade ediyor.

"Günlük 30-50 kilo mantar topluyorum. Bölgemizde kızılca mantarı olarak bilinen bu mantarları, müşterilerimize ve köy halkına kilosunu 100 TL'den satıyorum. Günlük 4-5 saat çalışmayla 3 bin TL ile 5 bin TL arasında para kazanıyorum" diyen Kaya, doğadan sofralara sunduğu kızılca mantarının bölgede çok sevildiğini vurguluyor.

Kaya, "Kızılca mantarı, diğer mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilen mantar. Halkımız bu mantarı hem bulmayı hem de tüketmeyi çok seviyor."

"Ormandan soframıza gelen bu lezzet, sulu yemek, kavurma, kızartma ve közde bütün olarak pişirilerek tüketilebiliyor. Mantarı hem severek tüketiyoruz, hem de satarak maddi kazanç sağlıyoruz" şeklinde konuşuyor.

Halit Kaya'nın ormandan topladığı mantarlarla elde ettiği kazanç, sürdürülebilir yaşam ve doğadan elde edilen kaynakların ekonomik değere dönüştürülmesi açısından örnek bir başarı hikayesi olarak dikkat çekiyor.

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