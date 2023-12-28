Antalya’da ormandan bedavaya topluyor! Yarım gün çalışıp ayda 90 bin TL’ye satıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya, sıra dışı bir geçim kaynağı buldu: ormandan topladığı mantarları satarak ayda yaklaşık 90 bin TL kazanıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Kaya, ormanın sunduğu doğal zenginlikleri değerlendirerek hem kendisine bir geçim kaynağı yaratıyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

AYLIK 90 BİN TL KAZANIYOR Kaya, özellikle bölgesel olarak "kızılca mantarı" olarak bilinen ve kilosunu 100 TL'den satışa sunan mantarları toplayıp müşterilere sunuyor. Günlük 4-5 saat çalışmayla 30-50 kilo mantar topladığını belirten Kaya, bu işten günlük 3 bin TL ile 5 bin TL arasında bir kazanç elde ettiğini ifade ediyor.