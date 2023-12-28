Yumurtayı sakın böyle haşlamayın! Meğer yaşadığınız durumun sebebi bu hataymış!

Protein açısından zengin, sporcuların ve sağlıklı beslenmeye önem veren birçok kişinin vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurta, doğru şekilde pişirilmediğinde sağlığa zarar verebiliyor. Birçoğumuzun farkında olmadan tekrarladığı kritik bir hata, yumurtanın tüm faydalarını ortadan kaldırabilir.

Yumurta haşlarken yapılan en yaygın hatalardan biri, yumurtayı gereğinden uzun süre haşlamaktır. Bu hatanın sonucunda ortaya çıkan yeşilimsi gri halkalar, demir sülfür halkası olarak bilinir. Demir sülfür halkası, vücudun demirden yeterince yararlanmasını engelleyen bir etken madde olarak karşımıza çıkar. İşte demir sülfür halkasının neden olduğu durumlar;