İstanbul’da yılbaşı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetim: 142 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla Kadıköy'de yapılan denetimlerde kafe, restoran ve market gibi satış yerlerindeki ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edildi.





Denetlenen iş yerlerinden birinin imalathanesinde gazetecilere açıklama yapan Karaca, gıda güvenliğinin ve güvenilir gıda arzının sağlanması için üretimin her aşamasında denetim gerçekleştirdiklerini vurguladı. Karaca, belli dönemlerde belirli işletmelere yönelik kontrollerin sıkılaştırıldığına dikkati çekerek, ''Yaklaşan yılbaşı nedeniyle unlu mamuller üreten pastane gibi yerler, kuru yemişçiler ve alkol sunumu yapan yerlerde denetimlerimizi biraz daha sıkılaştırıyoruz. Kurban Bayramı zamanında kasaplar, Ramazan Bayramı zamanında şekerleme üreticilerini yoğun olarak denetliyoruz." dedi.