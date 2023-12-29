Gaziantep, Başkan Şahin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’na en hazır şehir!

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yeni yüzyıl için ortaya koyduğu, vizyon, hedef ve çalışmaları kapsayan Türkiye Yüzyılı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde Gazi şehrin bugünü ve geleceği için atılan adımlar için projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Ekonomi, tarım, spor, kültür, turizm, çevre, ulaşım başlıkları altında yürütülen çalışmalarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geleceğe emin adımlarla ilerlerken, doğaya saygılı, insana değer veren projeleriyle bölgede cazibe merkezi oluyor, Türkiye'ye örnek faaliyetlere imza atıyor.

TARIMIYLA YÜKSELEN GAZİANTEP

Çiftçinin hayatına dokunmak, üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için 2014 yılında yerel yönetimlerde ilk kez Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nı kuran kurum olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, desteklerini sürdürüyor. 2014 yılından bugüne kadar 211 bin 556 çiftçiye 1 milyar 745 milyon 450 bin TL değerinde destekte bulunan Gaziantep Büyükşehir, 2022 yılında 33 bin 180 olan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının yaklaşık yüzde 20 artış etkisi yaratarak 38 bin 412'e çıkardı, kullanılan tarımsal arazi sayısında da artış sağlandı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR TÜRKİYE'DE DAĞITACAĞI TOHUMU KENDİSİ ÜRETEN TEK BELEDİYE!

Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçiye de kazandırarak üretip tohum dağıtımı yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, araştırma enstitüleriyle yaptığı iş birlikleriyle bölgeye uyumlu, birim alanda yüksek verim alınacak tohumları seçiyor. Model ile il genelinde 3 farklı coğrafyada çalışmalar yürüten ekipler, bölgelere uyumlu en yüksek verim sağlanacak buğday çeşidini seçiyor, üretimini sağlayarak, elde edilen sertifikalı tohumları ise çiftçilere dağıtıyor.

MAZOT DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı çiftçiye mazot desteğiyle geçen yıl ÇKS'ye kayıtlı 33 bin 180 üreticiye 110 milyon TL maliyetle 4 milyon 46 bin 550 litre mazot dağıtırken bu yıl ise desteğini sürdürerek 38 bin 415 çiftçiye tarım arazilerinin büyüklüğüne göre toplamda 173 milyon TL maliyetle 4 milyon 387 bin 525 litre mazot dağıtımı yaparak rakamlarını yükseltti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Kart'a sahip çiftçilere, TÜRKVET'e kayıtlı 18 bin hayvan işletmecisine ve AKS'ye kayıtlı bine yakın arıcılık işletmesine Türkiye Petrolleri'nin bayilerinden aldığı yakıtta yüzde 6 indirim uygulayacak.

DEPREM SONRASI NURDAĞI VE İSLAHİYE ÇİFTÇİLERİNE DESTEKLER ARTARAK SÜRDÜ

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrası ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çiftçilerin ve üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, buralarda da gübre, yem, fidan, akıllı sulama sistemleri ve tohum desteği verdi. Ayrıca Nurdağı'na kurulan Tarımsal Ekipman Parkı da araçları depremde enkaz altında kalan çiftçilerin kullanımına sunuldu.

GAZİRAY: GAZİANTEP'İN 30 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM PROJESİ

Gaziantep'in ulaşımında önemli bir dönüm noktası olan bugünkü rakamıyla 30 milyarlık değere sahip GAZİRAY, seferlerine başladığı günden bu yana sanayi bölgelerini birbirine bağlayan güzergahı dolayısıyla günlük 10 bin yolcuya hizmet veriyor.

Sanayisiyle bölgenin lokomotif şehri Gaziantep'teki Organize Sanayi Bölgeleriyle ile şehir merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu rahatlatıyor. GAZİRAY, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın desteğiyle hayata geçirildi.

16 duraklık dev proje GAZİRAY Banliyö Hattı'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Kasım 2022'de İstasyon Meydanı'nda gerçekleşmişti. Dülükbaba Ormanından girip OSB'den çıkan 2 bin 900 metrelik tüneli sayesinde 7,5 km yol, yakıt ve zaman tasarrufu elde edilen GAZİRAY'ın proje bedelinin 3,5 yılda kendini amorti etmesi planlanıyor.

GAZİRAY RAYBÜS İLE ENTEGRE OLARAK ÇALIŞIYOR

GAZİRAY'ın şehir merkezinde oluşturduğu konforlu ve hızlı ulaşım, Gaziantep-Nizip arasında hizmet veren RAYBÜS ile destekleniyor. İlçede konaklayan yolculara, entegre çalışması özelliğiyle büyük rahatlık sağlayan GAZİRAY, vatandaşların zamandan tasarruf etmesi hususunda da büyük avantaj sağlıyor. Gaziantep-Nizip arasında sefer yapan RAYBÜS ile 40 dakikada kent merkezine gelen yolcular, 30 dakika aralıklarla yolcu taşıyan GAZİRAY sayesinde seyahatlerini hız kesmeden sürdürüyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR ŞEHRİN ULAŞIM ALTYAPISINI PROJELERLE GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Ulaşım sorununu çözmek adına 2014'ten bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 yeni köprülü kavşağın inşaatını tamamladı. Şehrin önemli noktalarında trafiğin rahatlaması için 670 kilometre yeni yol açılırken kent genelinde 2014'ten bu güne kadar bin 100 kilometre sıcak asfalt ve 2bin 825 kilometre sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. Ayrıca kent merkezi ve çevre ilçelerde köprü, altgeçit ve üst geçitleri kapsayan 128 sanat yapısını şehre kazandırdı.

SAĞLIKLI VE ÇEVRECİ BİR ULAŞIM İÇİN 120 BİN BİSİKLET DAĞITILDI

EBRD'nin yeşil şehri Gaziantep'te çevre dostu ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması için yapımına devam edilen bisiklet yollarının uzunluğu 77 kilometreye ulaşırken kent genelinde dağıtımı yapılan bisikletlerin sayısı da 120 bini geçti.

Kent genelindeki araç kullanımında bisikleti popüler bir ulaşım aracı kılmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, öğretmenler, din yetkilileri, muhtarlar, polisler ve şehirdeki esnaflar başta olmak üzere düzenli aralıklarla gençlere ve çocuklara bugüne kadar toplamda 120 bini aşkın bisiklet dağıttı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE: AİLE AKADEMİSİ

Gaziantep'te toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek, aile için iletişimi güçlendirerek iç huzuru sürdürmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Gaziantep Aile Akademisi hizmete açıldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Gaziantep Barosu, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Gaziantep Aile Destek Merkezi ve şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Gaziantep Aile Akademisi kurulması için ortaklaşa hareket edilerek yine bir Gaziantep Modeli ortaya kondu.

Çeşitli nedenlerle aile çatışması içinde kalan bireylerin sorunlarının da Aile Hekimi birimiyle çözüme kavuşturulacağı merkezde, tüm koruyucu ve önleyici çalışmalara rağmen aile bütünlüğünün sağlanamadığı durumlarda bireylerin yararı gözetilerek, özgürlüğün korunması varsa çocukların yüksek yararına yönelik karşılıklı uzlaşmanın sağlanması için danışmanlık, rehberlik ve hukuk hizmeti verilecek. Ayrıca ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılıp destek olunacak.

AİLE AKADEMİSİ ÇALIŞMASI DİĞER İLLERDE DE BAKANLIK TARAFINDAN YAYGINLAŞTIRILACAK

Açılışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Aile Akademisi modelinin başarılı bir model olarak göstererek, başta İstanbul olmak üzere diğer illerde de uygulamaya konulacağını Gaziantep'ten müjdeledi.

25 ARALIK KAHRAMANLIK PANORAMASI VE MÜZESİ ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Destansı Antep Savunması'nı anlatan ve sanatla tarihin buluşturuyor.

Özgün ve zengin içeriğiyle Gazi şehirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini toplayan müzenin resim çalışmaları ünlü Rus Ressam Alexander Samsanov tarafından 4 yılda tamamlandı. Müzede, 14 yağlı boya tablo, 3 diorama, 13 metre yüksekliğinde 122 metre uzunluğunda 1586 metrekare alana sahip, tuval ağırlığı 2 bin 379 kilogram olan yağlı boya panoramik resimler bulunuyor.

Ziyaretçileri 100 yıl öncesine götüren ve tarihten izler barındıran müzede 750 eser bulunuyor. Eserlerin birçoğu Antep harbi şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlandı ve maket alanında kullanılan materyallerin büyük bir kısmı Antep savunmasının canlı şahitlerinin anlattıklarından esinlenildi.

Merkezde aynı zamanda küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik geniş bir sergi alanı ile güncel teknolojik gelişmelere yönelik 'Yapay Zeka ve Dijital Yaşam' bölümü de yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK TÜRK ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP'TE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde kurulan Türkiye'nin ilk Türk arkeoloji enstitüsü Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Gaziantep'te hizmet veriyor.

Enstitü 4 yıllık hazırlık ve 4 yıllık uygulama süreci sonucunda Kendirli Kilisesi'nin restore edilerek ana binası oluşturuldu. Enstitünün kurulması için 430 bilim insanı bir araya gelerek çalışma yürüttü ve TBMM'den yasası çıkarak bugünkü formatına ulaştı.

8 yıllık çalışmada Osmanlı'dan günümüze Türk arkeolojisiyle ilgili bütün kazı ve belgeler dijital hale getirerek dijital arşiv oluşturuldu. Ayrıca Balkanlar, Kafkaslar, Anadolu ve Orta Asya bölgelerindeki çalışmalardaki yayınlar getirilerek kütüphaneye eklendi. 50 bin kitaplık dijital ihtisas kütüphanesi kurularak, yapılan çalışmalarda uluslararası çalışmalarla ve diğer arkeoloji enstitüleriyle entegre olabilecek kütüphane ve dijital kütüphane altyapısı hazırlandı.

Yürütülen 18 aylık restorasyon çalışmaları neticesinde Kendirli Kilise'nin tarihi yönü ön plana çıkartılırken yapı, enstitüsü için sergi ve konferans salonunu, çalışma ofislerini, Arkeoloji İhtisas Kütüphanesi'ni, Türkoloji Kütüphanesi'ni, Arkeometri Laboratuvarı'nı ve etkinlik alanlarını kapsayan bir komplekse dönüştürüldü.

ENSTİTÜ DÜNYANIN DİĞER ENSTİTÜLERİYLE DE İŞ BİRLİĞİNDE FAALİYET YÜRÜTECEK

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Türkiye'de ve kültürel tarihi bağların olduğu dünyanın diğer bölgelerinde Türk ve İslam Arkeolojisinin genel bilim dallarının olduğu insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak bilimsel araştırmalar yaparak yayınlar çıkarmayı amaçlıyor. Enstitü ayrıca arşivleme, kütüphane çalışmaları ve dünyanın diğer enstitüleriyle iş birliğinde faaliyet yürütmeyi hedeflerken geleceğin arkeologlarını yetiştirmek için çalışmalar yürütecek.

BİR BAŞARI HİKAYESİ: DÜZBAĞ PROJESİ

İstanbul Melen Projesi'nden sonra Türkiye'nin 2'nci büyük projesi olan ve Gaziantep'in 2050 yılı süresince içmesuyu sıkıntısını ortadan kaldıracak Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı şehrin marka projelerinden biri oldu.

Proje ile Gaziantep'e kesintisiz su temini sağlamak için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi, kentin acil içme ve kullanma suyu sorunu çözüldü. Döşenen 2,6 metre çaplı borular Türkiye'de içmesuyu amaçlı kullanılan en büyük boru çaplarından birisi olup ayrıca proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açıldı.

Düzbağ İsale Hattı'nın inşaatı 07 Şubat 2017 tarihinde başlarken Temmuz 2019 tarihinde de faaliyete hazır hale getirildi. Böylelikle projenin 1'inci aşamasında Gaziantep yeterli, kaliteli, uygun maliyetli suya kavuştu. Projeye dönük harcama tutarı 1 milyar 500 milyon Türk lirası oldu.

