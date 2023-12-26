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Kilosu 90 TL'den satılıyor! Kastamonu'da son hasadı yapıldı! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Kastamonu, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlık için önemli bir kaynak olan bir besin ile de tanınıyor. Bu bölgede yetişen meyve sağlığa olan faydalarıyla büyük ilgi çekiyor. Kastamonu'nun zengin flora ve iklimi, birçok sağlıklı meyvenin burada başarılı bir şekilde yetişmesine olanak tanıyor. Özellikle bölgenin mistik atmosferi, bu meyvenin benzersiz özelliklerini daha da vurguluyor.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 22:10 Güncelleme 26 Aralık 2023, 22:10
Kilosu 90 TL’den satılıyor! Kastamonu’da son hasadı yapıldı! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Kastamonu'nun sağlık hazinesi olarak bilinen bu meyve, aynı zamanda yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Bölgede faaliyet gösteren çiftçiler, geleneksel tarım yöntemlerini kullanarak bu özel meyveyi yetiştirir ve bölgeye özgü lezzetini korur.

HÜRYEMEZ ELMASININ FAYDALARINA İNANAMAYACAKSINIZ!

Kastamonu'nun bereketli topraklarında yetişen Hüryemez elması, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. C vitamini bakımından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirirken, yüksek lif içeriği sindirim sağlığını destekliyor.

C Vitamini Kaynağı: Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek Lif İçeriği: Sindirim sistemini düzenler, kabızlık riskini azaltır.

Antioksidanlarla Zengin: Serbest radikallere karşı korur, kronik hastalık riskini azaltabilir.

Düşük Glisemik İndeks: Kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Kilo Kontrolü: Düşük kalorili ve tokluk hissi yaratır, kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

Kemik Sağlığını Destekler: K vitamini içeriği ile kemik sağlığını artırabilir.

Sindirim Sağlığına Katkıda Bulunur: Lif içeriği sayesinde sindirim sorunlarını hafifletebilir.

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