Kilosu 90 TL’den satılıyor! Kastamonu’da son hasadı yapıldı! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Kastamonu'nun sağlık hazinesi olarak bilinen bu meyve, aynı zamanda yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Bölgede faaliyet gösteren çiftçiler, geleneksel tarım yöntemlerini kullanarak bu özel meyveyi yetiştirir ve bölgeye özgü lezzetini korur.

HÜRYEMEZ ELMASININ FAYDALARINA İNANAMAYACAKSINIZ!

Kastamonu'nun bereketli topraklarında yetişen Hüryemez elması, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. C vitamini bakımından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirirken, yüksek lif içeriği sindirim sağlığını destekliyor.