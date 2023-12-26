Yine köpek saldırısı! Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırdığı kadın hastaneye kaldırıldı

Son dönemde artan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Belen ilçesinde komşusuna ait yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan Selma Sönmez (47), başından ve kolundan yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Soğukoluk Mahallesi'nde meydana geldi.