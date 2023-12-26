Yine köpek saldırısı! Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırdığı kadın hastaneye kaldırıldı

Son dönemde artan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Belen ilçesinde komşusuna ait yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan Selma Sönmez (47), başından ve kolundan yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Soğukoluk Mahallesi'nde meydana geldi.
DOGO ARGENTİNO CİNSİ KÖPEK SALDIRDI
Akrabasının evine yürüyen 3 çocuk annesi Selma Sönmez, komşusuna ait yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, Sönmez'in sağ kolunu ısırdı.
ÇIĞLIKLARI DUYULDU
Başından da yaralanarak yere yığılan Sönmez'in çığlıklarını duyan köpeğin sahibi, kadını kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, tedaviye alındı.