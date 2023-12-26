Şehitlerimiz ve Gazze için eylem çağrısı! Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sesleri yükselecek



"GAZZELİLERİN SESİNİ GÜR BİR ŞEKİLDE ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Amaçlarının dünyaya ses getirmek olduğunu vurgulayan Beşinci, " Burada tabii TÜGVA'dan ziyade Milli İrade Platformu olarak aslında Türkiye'de faaliyet gösteren 400'e yakın STK'nın katıldığı bir etkinlik. Burada Ayasofya, Sultan Ahmet, taksim gibi tüm camilerimizde hatim teslim duası yapılacak. Sonrasında Galata Köprüsü'nde bir buluşma gerçekleşecek. Oraya yürüyerek varacağız. İnşallah tüm dünya ses getirmeyi Rabbimden dua ediyoruz.

Şuan Filistin'de ölümler devam ediyor. 21 binden fazla şehidimiz var. Ama görüyoruz ki medya da çok fazla ses edinemiyor. Biz yılın ilk gününde Gazzelilerin sesini gür bir şekilde çıkartmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.