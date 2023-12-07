Seçil Erzan’ın milyonluk vurgununda yeni detaylar! Avukata her şeyi anlatmış: İstesem Arda’nın parası ile kaçardım! Meğer o isimler ifadeye çağrılmışlar





ZORLA PARA VERMEYE ÇALIŞANLAR BİLE VARDI

Avukatın beyanına göre Erzan tefecilerin eline düşmesini ise şu sözlerle anlattı:

"Zorla bana para vermeye çalışanlar bile vardı. Almak zorunda kaldım. Çünkü fazlasıyla faiz alacaklarını biliyorlardı. Almak istemediğim halde Kapalıçarşı'da biri bana zorla para verdi. En yakınımdakiler bile benim üzerimden geçinmeye başlamıştı."

"1 AY İÇERİSİNDE ÇIKAR MIYIM?"

Avukat Erzan'ın sürekli ağladığını, henüz alışamadığını söyleyerek, "'Bir ay içinde çıkar mıyım?' diye kendisine bir soru yönelttiğini ifade etti. Avukat "Mesele zimmet suçuna dönüşürse çıkamayacağını düşünüyor. Çünkü parayı bankaya geri ödemez, zararı karşılamazsa cezanın tamamını yatar. Parayı öderse az kısmını yatarak cezaevinden çıkabilir. Bu parayı yatıramayacağını da biliyor. Dolandırıcılık olarak kalması onun lehine." dedi.



ÜCRETTE ANLAŞAMADIK

İsminin yayınlanmasını istemeyen avukat, "Ücrette anlaşamadık, anlaşsak avukatlığını yapacaktım. Anlaşamayınca bir daha görüşmedik" şeklinde konuştu.

KİMLER ZİYARET ETTİ?

Seçil Erzan'ı tutuklandığı 12 Nisan ile 18 Mayıs arasında kimlerin ziyaret ettiğine dair dökümler de soruşturma dosyasına girdi. Erzan'ı cezaevindeki ilk 37 gününde 12 avukat, 1 noter ve 2 arkadaşının toplam 38 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı. Erzan'ın ziyaretçileri arasında en dikkat çeken isim ise davanın müştekileri arasında yer alan pırlantacı Ömer Kahraman'ın avukatı oldu. Kahraman, Erzan'a paraları götürecek Nazlı Can'ın fotoğrafını çekmiş daha sonra soruşturma aşamasında bu fotoğrafı delil olarak sunmuştu. Öte yandan Denizbank Teftiş Kurulu'nun, Erzan'ın Bozcaada'daki evinde, aralarında Fatih Terim'in de olduğu bir gruba verdiği partiyi mercek altına aldığı ortaya çıktı. Erzan'ın, davete catering (yemek) hizmeti veren işletme sahibini de dolandırmaya çalıştığı anlaşıldı. NAZLI CAN YARDIM ETMİŞ

Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, davete catering hizmeti veren işletmenin yetkilisiyle görüşmek için 3 Mayıs 2023'te Çanakkale'ye gidildiği ifade edilerek, "Firma temsilcisi, 16 Eylül 2022 akşamı Fatih Terim'in beraberinde eşi Fulya Terim, Nur Erkasap, şoförü Umut Akgöze ile Bozcaada'ya Seçil Erzan'ın evine geldiklerini ve 18 Eylül 2022 Pazar günü de adadan ayrıldıklarını, evde iki gece konakladıklarını belirtmiştir. Firma temsilcisinin beyanına göre, ev sahibi Seçil Erzan ve erkek arkadaşı Candaş Gürol dışında, yukarıda adı geçen misafirler haricindeki diğer davetliler Seçil Erzan'ın kuzeni Kemal Tanın Yılmaz, onun eşi Merve Yılmaz ve çocukları Kerem Yılmaz, Seçil Erzan'ın arkadaşı Zehra Nur Karaca ve Nazlı Can'dır. Nazlı Can tüm davet boyunca catering ekibine ve organizasyona yardım eder pozisyonda çalışmış, davetlilerle aynı masada bulunmamıştır" denildi. HAKAN ATEŞ'İN HABERİ OLMASIN

Çanakkale ve Bozcaada'da iki işletmeleri olduğunu belirten firma temsilcisi, 2022 yılının eylül ayı başlarında mimar Çetin Burak Özcan'ın kendisine gelerek, Seçil Erzan'ın Bozcaada'da tadil ettiği evinde bir davet vereceğini, bu davete Fatih Terim'in de katılacağını, catering hizmeti verip vermeyeceklerini sorduğunu, olumlu cevap vermeleri üzerine Seçil Erzan ile tanıştığını anlattı. Raporda firma temsilcisinin devamla, "Seçil Erzan ile Bozcaada'da 16-17 Eylül 2022 tarihlerinde verilecek davet için yaptıkları görüşmelerden birinde Bozcaada'daki davetten birkaç gün önce Çanakkale'de bir kutlama daveti olacağını, bu davetin de catering hizmetini kendilerinin vereceğini, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de davete katılacağını Seçil Erzan'a ilettiğinde, Erzan'ın kendisine hiç beklemediği bir tepki verdiğini ve kendisinin Bozcaada'daki evinde vereceği davetten ve Fatih Terim'in davetli olduğundan Hakan Ateş'e kesinlikle bahsetmemesini ısrarla talep ettiği" ifade edildi.

FİRMA TEMSİLCİSİNİ DE İŞİN İÇİNE KATMAYA ÇALIŞMIŞ

Raporda, Seçil Erzan'ın söz konusu davetten yaklaşık iki ay sonra, Kasım 2022 sonu veya Aralık 2022 başlarında firma temsilcisini telefonla aradığı, "yatırım için kenarda parasının olup olmadığını sorduğu, Fatih Terim için çok yüksek getirili bir fonu yönettiğini, Fatih Terim'in de parasının içinde olduğunu, bu sebeple çok özel getiri sağlandığını, eğer gönderirse kendisinin parasını da Fatih Terim'in parasının içerisine koyacağını, bu teklifin sadece özel kişilere yapıldığını" söylediği belirtildi. YALNIZCA ELDEN ALABİLİRİM

Firma temsilcisi, Seçil Erzan'a cevap olarak telefonda, "Kendisinin altın ve dövizi olduğunu, bunları bozdurup parayı EFT olarak gönderebileceğini söylediğini, ancak Seçil Erzan'ın paranın EFT olarak değil nakit olarak getirilmesi gerektiğini, kendisine Nazlı Can'ın bu teslimde yardımcı olabileceğini söylediğinde bu işin (paranın banka sisteminden değil de nakit olarak teslim edilmesi gerekliliği) kulağına tuhaf geldiği ve böyle bir şeyi yapmak istemediğini telefonda Seçil Erzan'a ifade ettiğini söylemiştir. Firma temsilcisinin Seçil Erzan ile son teması bu telefon konuşması olmuştur." "İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDİYORLAR"

Raporun sonuç bölümümde "İddialara konu olayın Seçil Erzan'ın çeşitli şahıslardan sağlayarak oluşturduğu bir saadet zinciri olduğu kanaati edinilmiştir. Ayrıca söz konusu yapının, Seçil Erzan ve önceki raporlarımızda bağlantılarına yer verilen şüphelilerin birlikte hareket ederek oluşturdukları organize bir faaliyet olduğu değerlendirilmiştir. Seçil Erzan'ın böyle bir organizasyonu kendi başına inşa edemeyeceği açıktır. İş birliği içerisinde hareket ettiği başka kişilerin de olduğu sarihtir, nitekim savcılık soruşturması kapsamında bazı kişiler tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verildi.