Çankırı’da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Merkez üssü Çankırı Ilgaz olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.

AFAD'ın depreme ilişkin bilgilendirmesi şu şekilde:

"Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Ilgaz (Çankırı) Tarih:2023-12-22 Saat:12:50:17 TSİ Enlem:40.99361 N Boylam:33.43333 E Derinlik:7.06 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.12.22 12:50:16 41.0003 33.4132 5.0 -.- 3.7 3.8 CATAK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2023.12.22 12:10:24 37.5625 35.2710 8.0 -.- 1.5 -.- KOKEZ-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.12.22 11:59:35 36.8588 29.2415 5.4 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.12.22 11:17:15 40.5622 27.6625 8.2 -.- 2.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) REVIZE01 (2023.12.22 11:17:15)

2023.12.22 11:03:35 38.2137 37.5323 4.7 -.- 1.8 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.22 11:03:18 36.6003 36.4302 3.8 -.- 1.4 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.22 10:52:45 37.9228 36.6767 5.7 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel