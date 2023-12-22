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Çankırı'da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberleri... Çankırı'da deprem medyana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Ilgaz olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 12:59 Güncelleme 22 Aralık 2023, 13:02
Çankırı’da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Merkez üssü Çankırı Ilgaz olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.

AFAD'ın depreme ilişkin bilgilendirmesi şu şekilde:

"Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Ilgaz (Çankırı) Tarih:2023-12-22 Saat:12:50:17 TSİ Enlem:40.99361 N Boylam:33.43333 E Derinlik:7.06 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.12.22 12:50:16 41.0003 33.4132 5.0 -.- 3.7 3.8 CATAK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2023.12.22 12:10:24 37.5625 35.2710 8.0 -.- 1.5 -.- KOKEZ-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.12.22 11:59:35 36.8588 29.2415 5.4 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.12.22 11:17:15 40.5622 27.6625 8.2 -.- 2.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) REVIZE01 (2023.12.22 11:17:15)

2023.12.22 11:03:35 38.2137 37.5323 4.7 -.- 1.8 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.22 11:03:18 36.6003 36.4302 3.8 -.- 1.4 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.22 10:52:45 37.9228 36.6767 5.7 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

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