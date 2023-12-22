Prag’da Charles Üniversitesi’ne dehşet anları! 15 ölü 24 yaralı

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nde katliam yaşandı.
Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nde katliam yaşandı.
24 yaşındaki David Kozak adlı öğrenci, eğitim gördüğü fakülteyi bastı. Uzun namululu silahıyla ateş açtı.
Korkunç olayda 15 kişi can verirken, 24 kişi de yaralandı. Kozak'ın etkisiz hale getirildiğini belirten Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirtti.
"Bu kişi, fakültede konferansa katılmayı planladı ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşledi" dedi.