SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Prag'da Charles Üniversitesi'ne dehşet anları! 15 ölü 24 yaralı

Prag’da David Kozak adlı öğrenci, fakültesini bastı. 15 kişiyi öldürüp, 24 kişiyi yaraladı. Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
Prag’da Charles Üniversitesi’ne dehşet anları! 15 ölü 24 yaralı

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nde katliam yaşandı.

24 yaşındaki David Kozak adlı öğrenci, eğitim gördüğü fakülteyi bastı. Uzun namululu silahıyla ateş açtı.

Korkunç olayda 15 kişi can verirken, 24 kişi de yaralandı. Kozak'ın etkisiz hale getirildiğini belirten Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirtti.

"Bu kişi, fakültede konferansa katılmayı planladı ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşledi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar
İranlı kadın ajanlar, internetten İsrail askerlerine aşk tuzağı!
Trendyol
SON DAKİKA