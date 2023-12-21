Metrekareye 100 kg! O iller için KAR ve SAĞANAK YAĞIŞ tarihi verildi! "Vatandaşlar çok dikkatli olsun..."

Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul'da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilere göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükselecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış , kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Daha bu başlangıç hava burada öğlen saatlerinden itibaren problem yaratacak gibi gözüküyor. Hem modellerde, hem tahminlerde hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde. Turuncu uyarı verilmiş vaziyette. Bu bölgede yani Antalya'nın batı ilçeleri dahil olmak üzere Antalya'nın merkezi olmak üzere yaklaşık 90 hatta metrekareye 90 kg'ı geçecek kadar yağış yağabilir. Bu büyük ihtimal bu baskını yapabilir o yüzden çok dikkatli olunası lazım. Daha yağış başlamadı öğlen saatlerine doğru başlar."

"Yağışla birlikte rüzgar artacak. Özellikle batı ilçelerde Finike, Kumluca tarafında öğlen saatlerinde yağış kuvvetli görünüyor. Konyaaltı, Muratpaşa ve Antalya'nın merkezinde ise yağış öğleden sonra kuvvetlenecek. Bu bölgede biraz daha fazla yağış görünüyor. Derelere dikkat etmek lazım. Geçen sene aynı bu tarihlerde tekrar yağış yaşanmıştı ve köprü yıkılmıştı."

"Ege bölgesinde, Balıkesir'in güneyinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, özellikle Muğla'nın bodrum Köyceğiz ve Marmaris civarında kuvvetli yağış başladı. Vatandaşlar çok dikkati olsun."