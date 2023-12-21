Metrekareye 100 kg! O iller için KAR ve SAĞANAK YAĞIŞ tarihi verildi! "Vatandaşlar çok dikkatli olsun..."

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu, ülkede birçok bölgede yağışlı ve değişken bir hava beklediğini gösterdi. İşte detaylar...
Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu, ülkede birçok bölgede yağışlı ve değişken bir hava beklediğini gösterdi. İşte detaylar...
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilere göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükselecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul'da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak.
METREKAREYE 50-100 KG YAĞIŞ DÜŞECEK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Daha bu başlangıç hava burada öğlen saatlerinden itibaren problem yaratacak gibi gözüküyor. Hem modellerde, hem tahminlerde hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde. Turuncu uyarı verilmiş vaziyette. Bu bölgede yani Antalya'nın batı ilçeleri dahil olmak üzere Antalya'nın merkezi olmak üzere yaklaşık 90 hatta metrekareye 90 kg'ı geçecek kadar yağış yağabilir. Bu büyük ihtimal bu baskını yapabilir o yüzden çok dikkatli olunası lazım. Daha yağış başlamadı öğlen saatlerine doğru başlar."
"Yağışla birlikte rüzgar artacak. Özellikle batı ilçelerde Finike, Kumluca tarafında öğlen saatlerinde yağış kuvvetli görünüyor. Konyaaltı, Muratpaşa ve Antalya'nın merkezinde ise yağış öğleden sonra kuvvetlenecek. Bu bölgede biraz daha fazla yağış görünüyor. Derelere dikkat etmek lazım. Geçen sene aynı bu tarihlerde tekrar yağış yaşanmıştı ve köprü yıkılmıştı."
"Ege bölgesinde, Balıkesir'in güneyinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, özellikle Muğla'nın bodrum Köyceğiz ve Marmaris civarında kuvvetli yağış başladı. Vatandaşlar çok dikkati olsun."
7 KENTTE TURUNCU VE SARI ALARM
"Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla"
12 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM
Meteoroloji yarın "Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak" için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.