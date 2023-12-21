Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? A Haber ekranlarında uzman isim cevapladı: "Saldırganlık sebebi sadece açlık değil"

SON SALDIRIDA ACILI BABA İSYAN ETTİ: ÇOCUĞUMU YEMİŞLER!

Türkiye günlerdir konuştuğu Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz oğlunu o şekilde gördüğünde ise "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Benim çocuğumu yemişler abi. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli?" sözleriyle adeta feryat etti. Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'dan müjdeli haber!

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK

A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun konunun temeline indi ve Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir'e çeşitli sorular yöneltti. Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?





İşte Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir'in açıklamalarından satır başları;

Maalesef şöyle bir sorunumuz var. Biz hediye olarak canları görüyoruz. Okul hediyesi, karne hediyesi gibi eşimize dostumuza köpek alıyoruz. Bu köpekler 3 ay, 5 ay, 1 sene bakıldıktan sonra ihtiyaçları giderilememe gibi nedenlerden dolayı sokaklara terk ediliyor. Sokak hayvanlarının kırsalda artması demek çok fazla hastalığın kontrolsüz şekilde yayılması demek. Özellikle kuduz hastalığı 2022 ve 2023 yılında bizim gündemimizde vardı. Bunların önlenmesi zor oluyor. Haliyle kısırlaştırma yapmazsak üreme çok fazla gidiyor. Hayvanlar çok fazla ve hızlı ürerler. Haliyle bu üreme kontrolsüz bir ortama sebebiyet veriyor.

Köpeklerin saldırganlık sebebi sadece açlık değil. Bir hayvanın insandan farklı hiçbir hastalığı yok. Bir şeker hastası olan hayvan agresyonu artar. İnsanlardaki gibi düşünün. Bir karaciğer yetmezliği olan hayvanın agresyonu artar gibi düşünün. İnsanlarla yaşam zorlaşıyor ve maalesef saldırganlık vakaları artıyor.

Çözüm nasıl bulacağız? Aslında ona gelmek lazım. Bilinçlenmek zorundayız. Evlerimize kesinlikle bakamayacağımız köpek ve kedi almıyoruz. Zaten şu an Tarım ve Orman Bakanlığı 2022'de sahipli hayvanların mikroçip üzerinden kayıt altına alındığı bir sistem getirdi. Bu bizim çok istediğimiz ve çok beğendiğimiz bir süreç. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN