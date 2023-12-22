22 ARALIK CUMA HUTBESİ 2023 | Diyanet bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? TAM METNİ PDF İNDİR

Diyanet İşleri Başkanlığı, müslümanların Cuma günü ibadetlerine eşlik eden Cuma hutbesini 22 Aralık 2023 tarihinde yayınladı. Dini duyuruların yapıldığı resmi internet adresi olan dinhizmetleri.diyanet.gov.tr üzerinden erişilebilen bu haftanın hutbesi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak müslüman topluluğunu bir araya getirme amacını taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Müminlerin Ebedi Yurdu: Cennet" oldu.

MÜMİNLERİN EBEDİ YURDU: CENNET

Muhterem Müslümanlar!

Dünya fanidir, hayat gelip geçicidir. Gün gelir; ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda, ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler: Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet; ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükâfat yurdu cennete girebilmektir.

Aziz Müminler!

Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere, Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır.