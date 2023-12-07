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Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli illerine uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? O tarihte10 derece birden...

İstanbul'da son zamanlarda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, şehir sakinleri kar yağışının ne zaman başlayacağını büyük bir merak içinde beklemekteler. Hava durumuna dair en güncel tahminler ve öngörüler, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgalarına karşı vatandaşları uyarıyor ve önlemler almalarını tavsiye ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayına yönelik hava durumu tahminleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu tahminlere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı beklentileri, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte en güncel hava durumu bilgileri...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 08:59 Güncelleme 07 Aralık 2023, 08:59
Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli illerine uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? O tarihte10 derece birden...

İstanbul'da son günlerde hissedilir şekilde düşen sıcaklıklar, şehir sakinlerini kışın ilk kar yağışını beklemeye yönlendirdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, olası soğuk hava etkileri konusunda vatandaşları uyararak, kışa hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. İşte hava durumu ve kar yağışı hakkında tüm merak edilenler...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı görünmüyor.

Aralık ayında sağanak yağış ve kuvvetli soğuk bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini paylaştı. Şen'in paylaşımları şöyle:

"Sıcaklık 10 derece düşerek olması gerekene iniyor Marmara'da Poyraz kuvvetli dolayısıyla hissedilen sıcaklık daha düşük. Yağmur Edirne, Kırklareli Tekirdağ Çanakkale Edremit körfezi İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli."

AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) akşam saatlerine doğru sağanak tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru daha da azalacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 8 derecelere kadar düşecek.

KAR OLMASI İÇİN 5 DERECENİN ALTINA İNMESİ GEREKİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugünden itibaren hava 10 derece soğuyacak ama ocak ayından önce kar düşeceğini tahmin etmiyorum. Kar olması için beş derecenin altına inmesi gerekiyor" dedi

ANADOLU'YA KAR

Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen "Anadolu'ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu'da etkili olacak" diye konuştu.

Son 15 günde İstanbul'da yağışların etkili olduğunu vurgulayan Şen, "Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca gökdelenlerin ısı adası yaratarak kar yağışını ve havanın soğumasını engellediğini belirterek "Örneğin 50 katlı rezidansta açılan kaloriferin sıcaklığı dışarı çıkıyor. Bu da sıcaklığın 2-3 derece yükselmesine neden oluyor" dedi.

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