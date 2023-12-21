SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balıkesir'de feci kaza: Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi yaşamını yitirdi

Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 22:46 Güncelleme 21 Aralık 2023, 22:46
Balıkesir’de feci kaza: Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Dursun Karataş (48) yönetimindeki 43 ZF 124 plakalı otomobil, Kayalıdere mevkiinde Mustafa G. idaresindeki 43 ABV 981 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Karataş, eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş (77) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü Mustafa G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA