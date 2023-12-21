SON DAKİKA

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış A Haber ekranlarında son durumu şu sözlerle aktardı;

Şu an itibariyle 11 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 25 kişi de yaralandı. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile ilgili bize yansıyan bir şey yok. Çek Emniyet Güçleri ile de temas kurduk. Çok büyük panik yaşandığını ve detay veremeyeceklerini söylediler. Vatandaşlarımızla temas halindeyiz. Prag'ın alışık olmadığı bir durum. Burası herhalde Avrupa'nın en güvenli başkentlerinden biri olarak biliniyor. Çok acı bir tecrübe yaşıyorlar. Şehirde çok ciddi trafik sıkıntısı başladı. Bir çok yerde güvenlik önlemleri artırıldı. Prag dışında bir kasabada polisin otomatik tüfeklerle bir binada arama yaptığına dair duyumlar alıyoruz. Orada da daha çok son yıllarda gelen Ukraynalı göçmenler yaşıyor.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği Çek polisinin kendi sosyal medya hesabında paylaştığı bir bilgi. Buradan saldırganın öldürüldüğünü anlıyoruz. Bazı sosyal medya hesaplarında intihar söylemleri var ama 'Çek polisi saldırgan etkisiz hale getirildi' şeklinde paylaşım yaptı.

Saldırganın da bir Çek öğrenci olduğuna dair söylemler var ama bunlar teyite muhtaç bilgiler.