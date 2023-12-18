Kışın çamaşır kurutmanın en kolay yolu: Ev hanımları bunu görünce çok şaşıracak!

Kumaşları Koruyun: Bu yöntemle, çamaşırlarınız doğrudan kurutma teline temas etmez, bu da kumaş boyalarını korur ve daha hızlı kuruma sağlar.

ÇAMAŞIRLARI KAPALI ODALARDA KURUTMAKTAN KAÇININ: İŞTE NEDENLERİ Nem ve Kötü Kokular: Kapalı alanlarda kurutulan çamaşırlar, odadaki nemin artmasına neden olabilir ve bu da kumaşlarda hoş olmayan kokuların ortaya çıkmasına yol açabilir.