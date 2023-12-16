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Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı! Soruşturmada Ayhan Bora Kaplan detayı! Telefonu incelemeye alındı

Katıldığı bir programda "Dilan Polat'ın hayatı rol model oldu, ben de bu işe girdim" diyen Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, yeni detaylara ulaşıldı.Yeni detaylara göre; Ece Ronay'ın cep telefonu ve mailleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından takibe alındı. Öte yandan Ronay'ın Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi olduğu iddia edildi.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 11:18 Güncelleme 16 Aralık 2023, 11:53
Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı! Soruşturmada Ayhan Bora Kaplan detayı! Telefonu incelemeye alındı

Katıldığı bir programda "Dilan Polat'ın hayatı rol model oldu, ben de bu işe girdim" diyen Ece Ronay, çocuğunun babası Mehmet Bilir ile 10 ay evli kaldıktan sonra boşandı. Daha sonra çift birbirlerini sürekli suçladı. Kasım ayı içinde önce Mehmet Bilir'in Pendik'te sahibi olduğu güzellik salonu kurşunlandı.



Ardından Ece Ronay, eski eşinin el konulmasın diye iki otomobilini Gebze'de bir galeride tuttuğunu söyledi. Ertesi gün bu galeri de kurşunlandı.
Bu olayın ardından Ece Ronay'ın sahibi olduğu, Gebze ve Bağdat Caddesi'ndeki iki güzellik salonu birer gün arayla kurşun yağmuruna tutuldu.

Bu olayları soruşturan polis dün operasyonun düğmesine bastı. Sabaha karşı özel harekat polisleri Ece Ronay'ın evine ve eş zamanlı olarak 5 şüphelinin adreslerine baskın yaptı.

Operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; motosikletle ve kaskla gerçekleştirilen saldırılara karıştıkları saptanan beş kişiyi daha gözaltına aldı.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEDE
Ece Ronay ve diğer beş şüpheliye ait cep telefonları ve dijital materyaller İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI
Baskın yapılan adreslerde otomatik silah, tabanca, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bu kişiler 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' gibi suçlardan gözaltına alındı. Ronay'ın eski eşine ait işyerlerine saldırıyı azmettirmekle suçlandığı öğrenildi.

AYHAN BORA KAPLAN İLE BİR BAĞI MI VAR?
Posta'da yer alan habere göre; Gebze'de kurşunlanan galerinin sahibi Mehmet Aka, Ece Ronay'ın Ankara'da yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik ile sevgili olduğunu iddia etti ve "Ronay, Sertçelik'e söyledi. O da işi Yunanistan'da kaçak olan Kaan Akkuş'a havale etti. Akkuş'un adamları saldırıyı düzenledi" dedi.

Sertçelik, iki hafta önce Ankara'da restoranda yanındaki kadına yan baktıkları iddiasıyla çıkan tartışmada ayağından vuruldu. O kadının Ece Ronay olduğu ileri sürülüyor.

Daha önce taciz iddiasıyla ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olan Ece Ronay, evlenip anne olmuştu. Şarkıcı Ece Ronay, 31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir'den boşanmıştı.

Ece Ronay, şiddete uğradığı iddiasıyla 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvurarak, eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.



Ronay, sosyal medya hesabından da eski eşi tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaşmıştı. Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" şeklinde konuşmuştu.

Ronay paylaşımının sonunda, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" demişti.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Şarkıcı Ronay'ın Adana'da yaşayan avukatı konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını söylemişti. Gazetecilere konuşan Ronay'ın avukatı, "Ece Ronay aylar öncesinde anlaşmalı olarak tek celsede eşiyle boşanmıştır.


Müvekkil boşanmasına rağmen halen eski eşinden tehditler almaktadır. Koruma kararı olmasına rağmen müvekkilin eski eşi koruma kararını ihlal etmiştir. Ece Ronay'ın iş yerine gelerek şiddet uygulamıştır.


Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlattık. Tarafların küçük bir çocukları olduğunu unutmadan hakkımızı sosyal medya üzerinden değil, yargı üzerinden almak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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