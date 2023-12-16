Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı! Soruşturmada Ayhan Bora Kaplan detayı! Telefonu incelemeye alındı

EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI

Baskın yapılan adreslerde otomatik silah, tabanca, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bu kişiler 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' gibi suçlardan gözaltına alındı. Ronay'ın eski eşine ait işyerlerine saldırıyı azmettirmekle suçlandığı öğrenildi. AYHAN BORA KAPLAN İLE BİR BAĞI MI VAR?

Posta'da yer alan habere göre; Gebze'de kurşunlanan galerinin sahibi Mehmet Aka, Ece Ronay'ın Ankara'da yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik ile sevgili olduğunu iddia etti ve "Ronay, Sertçelik'e söyledi. O da işi Yunanistan'da kaçak olan Kaan Akkuş'a havale etti. Akkuş'un adamları saldırıyı düzenledi" dedi.

Sertçelik, iki hafta önce Ankara'da restoranda yanındaki kadına yan baktıkları iddiasıyla çıkan tartışmada ayağından vuruldu. O kadının Ece Ronay olduğu ileri sürülüyor.



Daha önce taciz iddiasıyla ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olan Ece Ronay, evlenip anne olmuştu. Şarkıcı Ece Ronay, 31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir'den boşanmıştı.



Ece Ronay, şiddete uğradığı iddiasıyla 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvurarak, eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.





Ronay, sosyal medya hesabından da eski eşi tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaşmıştı. Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" şeklinde konuşmuştu.



Ronay paylaşımının sonunda, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" demişti.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şarkıcı Ronay'ın Adana'da yaşayan avukatı konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını söylemişti. Gazetecilere konuşan Ronay'ın avukatı, "Ece Ronay aylar öncesinde anlaşmalı olarak tek celsede eşiyle boşanmıştır.

Müvekkil boşanmasına rağmen halen eski eşinden tehditler almaktadır. Koruma kararı olmasına rağmen müvekkilin eski eşi koruma kararını ihlal etmiştir. Ece Ronay'ın iş yerine gelerek şiddet uygulamıştır.



Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlattık. Tarafların küçük bir çocukları olduğunu unutmadan hakkımızı sosyal medya üzerinden değil, yargı üzerinden almak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN