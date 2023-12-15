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10 kişiden 1'inin çözebildiği ZEKA TESTİ: Sadece akıl küpü olanlar resimdeki köpeği 10 saniyede bulabiliyor

20. yüzyıla ait ünlü bir optik illüzyon olan Shepherd, adeta zihin jimnastiği sunuyor. Bu optik oyun, dağ çobanı Shepherd'ın gizlenmiş çoban köpeğini içermekte. Görselde, dağ çobanı Shepherd'ın yanında bulunan çoban köpeği, dikkatlice bakıldığında ortaya çıkıyor. Ancak bu resim, sadece hızlı düşünce ve gözlem yeteneklerinizi değil, aynı zamanda optik yanılsamalarla başa çıkma yeteneğinizi de sınıyor.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 22:47 Güncelleme 15 Aralık 2023, 22:47
10 kişiden 1’inin çözebildiği ZEKA TESTİ: Sadece akıl küpü olanlar resimdeki köpeği 10 saniyede bulabiliyor

Görselde, koyun sürüsü ile birlikte tarlada bekleyen Shepherd'ın yanında gizlenmiş bir çoban köpeği bulunmaktadır. Ancak, bu optik illüzyon, köpeği görebilenlerin yüksek bir görsel zekaya ve 120 puanın üzerinde bir IQ'ya sahip olduğunu öne sürüyor.

SADECE ZEKİLER BULABİLİYOR

10 saniyelik süre zarfında köpeği tespit edebilenler, zihinsel keskinliklerini kanıtlamış olacak.

ÇOBAN KÖPEĞİNİ 10 SANİYEDE GÖREBİLENLER YÜKSEK ZEKALI KABUL EDİLİYOR!

Görüntüdeki optik illüzyon, koyun sürüsü ile tarlada bekleyen çobanın yanı sıra gizlenmiş çoban köpeğini içeriyor. Köpeği bulmak içinse görsel zekanızı kullanmanız gerekiyor.

Görseldeki detayları dikkatlice inceleyip, köpeği 10 saniye içinde tespit edebilecek misiniz?

KÖPEK NEREDE?

Görseldeki optik illüzyonu çözmek için resmi dikkatlice inceleyin. Köpeğin yüzünü bulmak zor olabilir, ancak görüntüyü ters çevirerek veya detaylara odaklanarak işleri kolaylaştırabilirsiniz.

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