10 kişiden 1’inin çözebildiği ZEKA TESTİ: Sadece akıl küpü olanlar resimdeki köpeği 10 saniyede bulabiliyor

Görselde, koyun sürüsü ile birlikte tarlada bekleyen Shepherd'ın yanında gizlenmiş bir çoban köpeği bulunmaktadır. Ancak, bu optik illüzyon, köpeği görebilenlerin yüksek bir görsel zekaya ve 120 puanın üzerinde bir IQ'ya sahip olduğunu öne sürüyor.