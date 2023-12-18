Karaman’da son kez toplandı! Tarlada 12 TL, markette 60 TL’den satılıyor! Diyabeti önlüyor, beyni güçlendiriyor

Karaman, Türkiye'nin elma cenneti olarak anılmaya devam ederken, bu yılın son elma hasadıyla birlikte kilosu 60 TL'ye kadar çıkabilen fiyatlar dikkat çekiyor.
Karaman, Türkiye'nin elma cenneti olarak anılmaya devam ederken, bu yılın son elma hasadıyla birlikte kilosu 60 TL'ye kadar çıkabilen fiyatlar dikkat çekiyor.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE 4 KATINA SATILIYOR
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, tarlada kilosu 12 TL olarak satılan elmanın büyük şehirlerde 4 katı fiyata alıcı bulduğunu belirtti.
"Şuanda bulunduğumuz bu bahçede üretilen elmanın kilo satışı tüm masraflarıyla birlikte 12 liradır. Ama tüketicilerimiz İstanbul'da, Ankara'da ve bazı büyük marketlerde bu elmanın kilosunu 40 ila 50 liradan alıyor. Kışın ise kilosunun 60 liraya kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da tüketicinin sağlıklı bir şekilde elma tüketememesidir" diyen Bayram, fiyatların yüksekliğinin tüketicileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
Karaman'da yılın son elma hasadı yapıldı ve sofralarda sağlığıyla ünlü bu meyve yerini aldı. Elmaların beyin sağlığını desteklediği ve hafızayı güçlendirdiği bilinirken, aynı zamanda kalp sağlığını desteklediği, sindirim sistemini düzenlediği, kanser riskini azaltabileceği ve diyabet yönetimine yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Elmanın besin değeri yüksek olup, C vitamini, lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin olduğu vurgulanırken, bu sağlıklı meyvenin çeşitli şekillerde tüketilebileceği ve günlük diyetin önemli bir parçası olabileceği ifade ediliyor. Elma, taze olarak yenilebildiği gibi salatalarda, turtalarda, keklerde, reçellerde ve meyve sularında da kullanılabiliyor.
Karamanlı üreticiler, tüketicilere sağlıklı ve doğal elma sunarken, fiyatların makul seviyelerde tutulması konusunda çağrıda bulunuyor.
Bu lezzetli ve sağlıklı meyve, sofralarda yerini alırken, tüketicilerin daha fazla elma tüketebilmesi için fiyatların gözden geçirilmesi talep ediliyor.