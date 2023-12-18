Karaman’da son kez toplandı! Tarlada 12 TL, markette 60 TL’den satılıyor! Diyabeti önlüyor, beyni güçlendiriyor

"Şuanda bulunduğumuz bu bahçede üretilen elmanın kilo satışı tüm masraflarıyla birlikte 12 liradır. Ama tüketicilerimiz İstanbul'da, Ankara'da ve bazı büyük marketlerde bu elmanın kilosunu 40 ila 50 liradan alıyor. Kışın ise kilosunun 60 liraya kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da tüketicinin sağlıklı bir şekilde elma tüketememesidir" diyen Bayram, fiyatların yüksekliğinin tüketicileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.