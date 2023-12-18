Seneler sonra gerçek babası ortaya çıktı! 100 milyon liralık servete kondu



DÜNYA LİTERATÜRÜNDE BİR İLK

Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay, dava ile ilgili Sabah Gaztesi'ne konuştu. Milas Aile Mahkemesi'nde görülen davanın dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Turbay, "Anne ve oğlunun avukatlığını yapıyorum. İlk kez iki mezar mahkeme kararıyla aynı anda açıldı.DNA testi sonucu anne ve oğulun babalarının kütük babalarından farklı birileri olduğu belirlendi. Bugüne kadar yüzlerce babalık davasına baktım ancak meslek hayatım boyunca anne ve oğlunun babalarını birlikte aramalarına ilk kez şahitlik ediyorum. Bu özelliğiyle bu dava dünya literatüründe bir ilk" ifadelerini kullandı.

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