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Samsun'da yürekler ağza geldi! Ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı

Son dakika haberleri... Samsun’un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu’nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 13:11 Güncelleme 18 Aralık 2023, 13:12
Samsun’da yürekler ağza geldi! Ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı

Samsun'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda işlenen ders sırasında tavandaki sıva düştü.

Olay, ilçede Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü.

7 ÖĞRENCİ YARALANDI
Olayda 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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