Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli! Hangi seferler iptal edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yurt genelinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. OIumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.