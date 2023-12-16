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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli! Hangi seferler iptal edildi?

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 17:08 Güncelleme 16 Aralık 2023, 17:12
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli! Hangi seferler iptal edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yurt genelinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu.

OIumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.

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