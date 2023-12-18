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Bu balığın tam mevsimi! En lezzetli, en sağlıklısı Aralık ayında yeniyor! Ne levrek ne hamsi onu mutlaka şimdi denemelisiniz

Bu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak adına büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kış aylarında vücudu güçlendirmek için özellikle balık tüketimini öneriyor. Özellikle aralık ayının sonuyla birlikte bu balığı tüketmeniz öneriliyor. Lezzetiyle damağınızda iz bırakacak omega-3 deposu olan bu balığın bu aylarda yenmesi öneriliyor. Aklınıza hamsi, levrek, uskumru geldiyse hemen unutun. İşte aralık ayında tüketilmesi gereken en lezzetli balık...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 18:35 Güncelleme 18 Aralık 2023, 18:35
Bu balığın tam mevsimi! En lezzetli, en sağlıklısı Aralık ayında yeniyor! Ne levrek ne hamsi onu mutlaka şimdi denemelisiniz

Aralık ayı geldiğinde sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirmek adına uzmanlar tarafından önerilen en lezzetli balığı sizler için derledik. İşte detaylar...

BU AYIN BALIĞI: PALAMUT

Palamut balığı, Ekim başlarından Şubat ortalarına kadar olan dönemde en lezzetli zamanını yaşar. Palamut avı Ağustos ayında başlar ve farklı türleri ile sofralarımıza zenginlik katmaya devam eder. Özellikle Aralık- Ocak aylarında palamut tüketilmesi önerilir.

HANGİ AYDA HANGİ BALIK YENİR?

İşte mevsimine göre lezzetli olan balıklar;

Ay Balıklar
Ocak Uskumru, Lüfer, Palamut, İstavrit
Şubat Kalkan, Hamsi, Levrek, Mezgit
Mart Mezgit, Dil, İzmarit
Nisan Barbun, Levrek, Mersin, Kaya Balığı
Mayıs İzmarit, Mersin, Mercan, İskorpit
Haziran Akya, Mersin, Istakoz, Kılıç
Temmuz Sardalya, Çinekop, Orkinos, Sarıağız
Ağustos Çinekop, Sarıkanat, İstavrit, Sinarit
Eylül Kılıç, Sardalya, Çipura
Ekim Çipura, Barbun, Kırlangıç, Palamut
Kasım Sazan, Tekir, Uskumru, Kefal
Aralık Hamsi, Palamut, Lüfer, Dil Balığı

SAÇ GÜZELLİĞİNDEN BEYİN SAĞLIĞINA KADAR FAYDA SAĞLIYOR!

İşte palamut balığını tüketmeniz durumunda vücudunuza sağlayacağı faydalar;

Kalp Sağlığı: Omega-3 yağ asidi içeriği ile kalp sağlığını destekler, damar sağlığını korur.

Kolesterol Düzenleyici: Potasyum içeriği sayesinde kolesterolü düzenler, kan basıncını azaltır.

Cilt Güzelliği: Cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Saç Sağlığı: Saç köklerini güçlendirir, dökülmeyi ve kırılmayı önler.

Sinir Sistemi ve Hafıza: Sinir hücrelerini destekleyerek sinir sistemi sağlığını güçlendirir, hafızayı kuvvetlendirir.

Diş ve Kemik Sağlığı: Düzenli tüketildiğinde diş ve kemik yapısını güçlendirir.

Besin Değeri: Protein ve D vitamini bakımından zengin, A vitamini, folik asit, potasyum, fosfor içerir.

PALAMUT NASIL PİŞİRİLİR?

PALAMUT TUZLAMA:

Torik ve büyük palamutlar için tercih edilen bu yöntemle, balığın doğal yağlı dokusunu koruyarak tuz ve limonla muazzam bir lezzet elde edebilirsiniz.

PALAMUT LAKERDASI:

Büyük palamutların yağlı yapısıyla uyumlu olan lakerdası, özel sosları ve baharatlarıyla sofranıza enfes bir seçenek sunar.

FIRINDA PALAMUT TARİFİ:

Fırın tepsisine yerleştirilmiş palamutlar, baharatlar ve sebzelerle birlikte fırında pişirilerek sağlıklı ve lezzetli bir seçenek oluşturur.

PALAMUT TAVA:

Izgaradan sonra en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Taze palamutlar tavada pişirildiğinde, dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşacık olur.

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