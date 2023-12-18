Bu balığın tam mevsimi! En lezzetli, en sağlıklısı Aralık ayında yeniyor! Ne levrek ne hamsi onu mutlaka şimdi denemelisiniz

Diş ve Kemik Sağlığı: Düzenli tüketildiğinde diş ve kemik yapısını güçlendirir.

PALAMUT NASIL PİŞİRİLİR?

PALAMUT TUZLAMA:

Torik ve büyük palamutlar için tercih edilen bu yöntemle, balığın doğal yağlı dokusunu koruyarak tuz ve limonla muazzam bir lezzet elde edebilirsiniz.

PALAMUT LAKERDASI:

Büyük palamutların yağlı yapısıyla uyumlu olan lakerdası, özel sosları ve baharatlarıyla sofranıza enfes bir seçenek sunar.