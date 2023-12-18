Uzmanı uyardı! Ispanak ve roka ile hastalıklardan kurtulun







KAN AKIŞKANLIĞINI KOLAYLAŞTIRIR

Bol miktarda antioksidan, antikanserojen ve vitamin içeren sebze ve meyvelerden yeterli miktarda tüketmeye gayret edilmelidir. Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, roka, marul, maydanoz, semizotu en çok tüketilen yiyecekler olmalıdır ve her gün tüketilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda omega 3 içerirler ve omega 3 metabolizmayı hızlandırıcı, kanın akışkanlığını kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Omega 3 içeriği somon gibi balıklardan bile daha fazla olan hamsi, istavrit, sardalye tüketilmesi sağlık açısından çok önemlidir.