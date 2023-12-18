Uzmanı uyardı! Ispanak ve roka ile hastalıklardan kurtulun

Mevsim değişiklikleri insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Güneş ışınlarının; havanın neminin, sıcaklığının, basıncının değişmesi ile bağışıklık sistemi yetersiz kalıyor. Hastalıklara eğilim artıyor. İnsanın psikolojik yapısı da olumsuz etkilenme sürecine giriyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kışa girerken sağlık açısından nelere dikkat etmemiz gerektiğini TAKVİM'e açıklıyor:
KAN AKIŞKANLIĞINI KOLAYLAŞTIRIR
Bol miktarda antioksidan, antikanserojen ve vitamin içeren sebze ve meyvelerden yeterli miktarda tüketmeye gayret edilmelidir. Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, roka, marul, maydanoz, semizotu en çok tüketilen yiyecekler olmalıdır ve her gün tüketilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda omega 3 içerirler ve omega 3 metabolizmayı hızlandırıcı, kanın akışkanlığını kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Omega 3 içeriği somon gibi balıklardan bile daha fazla olan hamsi, istavrit, sardalye tüketilmesi sağlık açısından çok önemlidir.