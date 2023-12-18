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Uzmanı uyardı! Ispanak ve roka ile hastalıklardan kurtulun

Kış aylarının getirdiği soğuk havalar, insanları hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Osman Erk, kışın sağlıklı geçirmemizi sağlayan önerilerde bulunuyor: Ispanak, roka, marul ve maydanoz tüketin. En az 7 saat uyuyun. Hijyen kurallarına dikkat edin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
Uzmanı uyardı! Ispanak ve roka ile hastalıklardan kurtulun

Mevsim değişiklikleri insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Güneş ışınlarının; havanın neminin, sıcaklığının, basıncının değişmesi ile bağışıklık sistemi yetersiz kalıyor. Hastalıklara eğilim artıyor. İnsanın psikolojik yapısı da olumsuz etkilenme sürecine giriyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kışa girerken sağlık açısından nelere dikkat etmemiz gerektiğini TAKVİM'e açıklıyor:




KAN AKIŞKANLIĞINI KOLAYLAŞTIRIR
Bol miktarda antioksidan, antikanserojen ve vitamin içeren sebze ve meyvelerden yeterli miktarda tüketmeye gayret edilmelidir. Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, roka, marul, maydanoz, semizotu en çok tüketilen yiyecekler olmalıdır ve her gün tüketilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda omega 3 içerirler ve omega 3 metabolizmayı hızlandırıcı, kanın akışkanlığını kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Omega 3 içeriği somon gibi balıklardan bile daha fazla olan hamsi, istavrit, sardalye tüketilmesi sağlık açısından çok önemlidir.


KURUYEMİŞLER OLMAZSA OLMAZ
Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, bamya, havuç, biber, domates gibi sebzeler sağlık açısından son derece yararlıdır. Her gün 7-8 porsiyon değişik renkli sebze ve 2-3 porsiyon meyve tüketilmelidir.

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