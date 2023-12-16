MASAK'dan Polatgillere kötü haber! Dilan Polat "Kara para, kumar nedir bilmem" dedi! Ancak dosyasına yasadışı bahis soruşturması eklendi





'KARA' KOMEDİ!

Polatgiller'e yönelik operasyon gündemi salladı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kara para aklamaktan vergi kaçakçılığına kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. Gösterişli yaşamlarından cezaevine düşen Polat çifti gündemin ilk sırasında yer aldı. Ve Dilan Polat cezaevinden avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.





TAKİPÇİLERİ İÇİNMİŞ...

"Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum" deyip şu ifadeleri kullandı: Biz çalışarak kazandık. Ne kara para ne bahis ne de uyuşturucu doğru değil. Bunların tamamı iftira ve bu iftiralara artık dayanamıyorum." Polat sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafları için de pişman olduğunu anlattı. "O paylaşımlar takipçilerim için yapıldı. Gündelik hayatımı yansıtmamaktaydı. Ama keşke hiç yapmasaydım ve pişmanım" ifadesini kullandı.

Dilan Polat iddiaları yalanlasa da soruşturma dosya katlanarak arttı. Bu kez yasadışı bahis suçlamasında ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer de Polatgiller'in yargılandı soruşturmada şüpheli olarak yer aldı.





ÇOCUKLAR BABAANNEDE

Dilan Polat, kızı ile oğlunun babaannede olduğunu belirtti. Sınır dışı edilen yardımcısı Şule için üzgün olduğunu kaydetti. El konulan mallarının kendisine iade edileceğini söyledi! "Malın mülkün şu an benim için bir önemi yok. Tek amacım evlatlarıma kavuşmak" dedi.





Kardeşi Sıla Doğu ile aynı koğuşta kalan Dilan Polat, "Eşim ile haftada 1 gün telefonla konuşuyoruz. Her gün ağlıyorum. Ailemi özlüyorum, Allah'a her gün dua ediyorum. Hiç iyi değilim, hastalanmaktan korkuyorum" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN