Gazetecilerin süs havuzuna düşen drone kamerasını boz ayı kurtardı

Sağlıklı dünyaya gelen bebekler, iddiaya göre hem hastaneden mikrop kaptı hem de kuvözde vücutları yandı. 4. bebeğini başka hastaneye sevk ederek kurtaran anne ve baba, sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesi başlattı. Anne Hamide Okutucu, "Mikrobun anne sütünden geçtiğini söylediler, meğerse benimle ilgisi yokmuş. Hiçbir hastane mikrop kaptığı için bebeklerimi almak istemedi" dedi.

CİNKAYA'YA NE OLDU Aydın Didim'de doğal taş sektöründe birçok ülkeye ihracat yapan Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi, evli ve iki çocuk babası Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya (47), FBR isimli teknesi ile balık tutmak için denize açıldı. Ailesi, geri dönmemesi üzerine güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyi Eşek Adası yakınlarında buldu. Ancak içinde iş adamı yoktu. Cinkaya'nın telefonu ve eşyalarının teknede olduğu anlaşıldı. İş adamı için denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıç adamlar tarafından arama yapılırken, havadan da helikopter ve uçaklarla çalışmalar sürüyor.





BİR TALİHLİYE 464 BİN LİRA

10 BİLEN bir kişi, 464 bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 279'ar, 8 bilenler 619'ar, 7 bilenler 125'er, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

NASA YANİ!

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydularından Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladı. NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini'nin son gönderdiği verileri açıklayan Araştırmacı Jonah Peter, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor. Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor. Çok heyecanlıyız" dedi.



ÖLÜ YAZILIM!

Yapay zeka çılgınlığı sınır tanımıyor. Fransız haber ajansı AFP, "hayalet bot" adı verilen ve kişilerin sesle görüntülerinden hazırlanan avatarların Çin'de büyük rağbet gördüğünü yazdı. Ülkedeki yapay zeka firmalarından Super Brain'in kurucusu Zhang Zewei, "Yapay zeka teknolojisi söz konusu olduğunda Çin dünya çapında lider. Çin'de bu programlara ihtiyacı olan çok sayıda kişi var. Bu da bize avantaj sağlıyor. Şimdi yakınlarını kaybedenleri tekrar onlarla konuşturuyoruz Yaptıklarımız birçok kişinin duygusal ihtiyacını karşılıyor. Birinin dijital versiyonu, bedeni kaybolduktan sonra bile sonsuza kadar var olabilir" dedi.



Çin'de yakınlarını kaybedenler, teknoloji firmalarının yapay zeka destekli yazılımları sayesinde onlarla tekrar buluşuyor. Super Brain'in kurucusu Zhang Zewei, "Çok özel bir proje" dedi...

DÜNYADA BİR İLK!

Türk savunma sanayiindeki atılımlar Çin'in yakın takibinde. Çin'deki Ordu Gazetesi, Türk İHA ve İDA'larının koordineli tatbikatını haberleştirdi. Türk insansız hava ve deniz araçlarının ekim ayındaki müşterek test operasyonunun 'dünyada bir ilk' olduğuna işaret edildi. Türkiye'nin savunma alanında yeni bir yol ortaya koyduğu yorumları da yapıldı.



YEREL SAVAŞ!

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında CHP'nin İstanbul ilçe adayları kulislerin en hareketli konusu olurken, Ataşehir için yıllar sonra Gamze Akkuş İlgezdi'nin kocası Battal İlgezdi'den alınıp Onursal Adıgüzel'e verildiği iddia edildi. Battal İlgezdi'nin bu durum nedeniyle çok öfkelendiğine dikkat çekildi.



AMERİKAN İDDİASI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e ziyaretinde Netanyahu ve 'savaş kabinesi' ile görüştü. Sullivan savaşın ne zaman sonlanacağına dair henüz bir açıklama yapmadı ancak ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer Biden'ın talimatının "Üç hafta içinde" savaşın bitmesi yönünde olduğunu söyledi.



AY'S'İ'MA' YAŞASIN

Kayseri'de Aysima bebek SMA'ya yakalandı. Tedavisi yurt dışındaydı. Ancak bunun için de milyonlarca TL şarttı. Ailesi valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. 2.5 aylık olan kızlarının tedavisi için 1.8 milyon dolar (yaklaşık 53 milyon TL) gerektiğini belirten Sinan Tuna, yardım çağrısı yaptı. Tuna, "Halkımız yardımda ve hayır işlerinde yarışan bir halk. Ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Bizim vaktimiz dar. Kaybedecek 1 günümüz dahi yok. Çünkü bu hastalık çok hızlı ilerleyen bir rahatsızlık" ifadesini kullandı.

KONYA'DAN MÜJDE VAR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölge turizmine kazandırılan 174 kilometre uzunluğundaki Isauria Yolu'nun doğa yürüyüşçüleri tarafından kolayca yürünebilmesi amacıyla "Isauria Yolu Rota Kılavuzu" kitabı yayınlandı.

Torosların içinden Konya Bozkır'dan başlayıp Antalya Akseki'ye uzanan ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezinde biten yürüyüş yolu tarihle ve doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Rota kılavuzu sayesinde doğaseverler, bölgede daha güvenli ve keyifli bir yürüyüş yapmış olacak" dedi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır'dan başlayarak Taşkent Bolay Yaylası'nda sona eren ve 2023 Kasım ayında hizmete alınan 102 kilometre uzunluğundaki Zengibar Yürüyüş Yolu'nun rota kılavuzu da yayına hazırlandı.

İSRAİL 3 İSRAİLLİ REHİNEYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Hagari, Gazze'de 3 İsrailli rehinenin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını belirtti. Yanlışlıkla öldürüldüklerini bildirdi.