Çanakkale’de etkili olan yağış sele neden oldu! Kepez Deresi taştı, Lapseki’de yollar suyla doldu! Motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün Çanakkale'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün Çanakkale'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu.
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki dere de taştı. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başlarken, bazı tekneler de zarar gördü.
TAŞKIN DEVAM EDİYOR
Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatılırken, gece boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle Kepez deresindeki taşkın devam ediyor. Kepez Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle Kepez deresindeki yola taşan su seviyesinin azalması için çalışmalarına devam ediyor.
MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI
Çanakkale Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda dün saat 19.00'dan başlayarak, bugün saat 14.00'a kadar kent genelinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
SUYUN ŞİDDETİYLE SÜRÜKLENDİLER
Çevrede yaz aylarında yaşanan yangınlar sonrası toprağa tutunamayan ağaçlar, çayda akan suyun şiddetiyle sürüklendi. Çayın denizle bağlandığı noktadaki köprünün akış menfezlerini tıkayan ağaçlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırıldı. Tıkanan çayın denize daha kolay akması sağlandı.
VALİ AÇIKLADI: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kepçeye binerek, taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlar öncesinde meteorolojik uyarılar yapıldığını söyledi.
Çanakkale'de kuvvetli yağışın devam ettiğini belirten Aktaş, son orman yangınlarında zarar gören ağaç kalıntılarının dereleri kapatmasından dolayı Kepez Çayı'nda ve çevre köylerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.
Aktaş, son duruma ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok. DSİ, Özel İdare, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay herkes sahada. Herkes görevini yapıyor. Tüm tedbirlerimiz alınmış vaziyette. Afet Koordinasyon Merkezi gece boyunca çalıştı, bugün de çalışacak. Motosikletli kuryelerinin mağdur olmamaları için trafiğe çıkmamalarını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz."