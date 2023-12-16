Çanakkale’de etkili olan yağış sele neden oldu! Kepez Deresi taştı, Lapseki’de yollar suyla doldu! Motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

TAŞKIN DEVAM EDİYOR Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatılırken, gece boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle Kepez deresindeki taşkın devam ediyor. Kepez Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle Kepez deresindeki yola taşan su seviyesinin azalması için çalışmalarına devam ediyor.

Aktaş, son duruma ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok. DSİ, Özel İdare, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay herkes sahada. Herkes görevini yapıyor. Tüm tedbirlerimiz alınmış vaziyette. Afet Koordinasyon Merkezi gece boyunca çalıştı, bugün de çalışacak. Motosikletli kuryelerinin mağdur olmamaları için trafiğe çıkmamalarını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz."