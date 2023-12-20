SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Milli Piyango (MPİ) büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç para?

Yılbaşı akşamında yapılacak olan Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Türkiye genelinde milyonlarca insan, bu büyük geceyi büyük bir heyecanla bekliyor. Bu özel etkinlik, büyük ikramiye kazanma hayali kuranlar için umut dolu bir an olacak. Herkesin en çok merak ettiği soru şu: "2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar olacak?" 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin miktarı, büyük bir merak ve heyecanla beklenmekte.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:50
Milli Piyango MPİ büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç para?

2024 yılbaşı yaklaşırken, Milli Piyango'nun merakla beklenen özel çekilişi için biletler ve fiyatları büyük bir ilgi odağı haline geliyor. Çeşitli bütçelere uygun olarak sunulan çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri, herkesin şansını deneyebilmesi için farklı alternatifler sunuyor. Bu biletler, şansını denemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor ve herkes, bu kategorilerdeki biletlerin fiyatlarını araştırarak, kendi bütçelerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor. Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatlarının ne olacağı, büyük bir merak konusu.

ÇEYREK, YARIM, TAM YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi merakla beklenirken Milli Piyango yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Buna göre bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi duyuruldu. Buna göre yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL. Böylelikle büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI NE ZAMAN?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
Ekrem İmamoğlu’nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Cibaliye kuşatma altında! BM ‘ateşkes’ oylamasını erteledi
SON DAKİKA