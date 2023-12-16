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Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente alarm! İşi olmayan çıkmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak bölgeyi resmen esir alacak ve saatlerce sürecek. Meteoroloji, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaparken, öte yandan Çanakkale'de sağanak yağış hayatı adeta felç etti. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 08:14 Güncelleme 16 Aralık 2023, 09:26
Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 kente alarm! İşi olmayan çıkmasın 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 kente alarm! İşi olmayan çıkmasın 2

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 kente alarm! İşi olmayan çıkmasın 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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