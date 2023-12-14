16-17 Aralık'a dikkat! "20 cm kar örtüsü..." İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne'ye alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bugün itibariyle İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde yağışlı bir gün geçmesi öngörülüyor.

Özellikle Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında genel bir değişiklik olmazken, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.