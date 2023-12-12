1 tatlı kaşığı 10 dakikada etki ediyor: Balgam söktürücü, kuru öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik!

Kuru öksürüğe hızlı bir çözüm arıyorsanız, bu ev yapımı doğal antibiyotik tarifi tam ihtiyacınız olan şey olabilir. Malzemeleri kolayca bulunabilir ve hazırlığı sadece birkaç dakika süren bu karışım, 10 dakika içinde etki göstererek rahatlamaya yardımcı olabilir.

YAPILIŞI

Yarım yemek kaşığı tuzsuz tereyağını küçük bir tencereye veya tavaya koyun.

Tereyağını kısık ateşte eritin, yanmaması için dikkatli olun.

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağını ekleyin. Tereyağı bulunmuyorsa sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

Pekmezi yavaşça ekleyerek karıştırın ve güzelce kaynamaya bırakın.

Pekmez iyice kaynadığında ocaktan alın. Soğuk olduğu için yağ soğuyacaktır, kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynatın.

Ocağın altını kapatın ve karışımı dinlenmeye bırakın.