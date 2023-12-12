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1 tatlı kaşığı 10 dakikada etki ediyor: Balgam söktürücü, kuru öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik!

Eğer grip, nezle veya soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların belirtileriyle mücadele ediyorsanız, bu basit ve etkili tarif tam da aradığınız çözüm olabilir. Kuru öksürüğü hafifleten, bronşları rahatlatan bu kür, size hızla enerji kazandıracak. İşte soğuk algınlığına kısa sürede etki eden bu özel tarifin detayları...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:46 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:46
1 tatlı kaşığı 10 dakikada etki ediyor: Balgam söktürücü, kuru öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik!

Kuru öksürüğe hızlı bir çözüm arıyorsanız, bu ev yapımı doğal antibiyotik tarifi tam ihtiyacınız olan şey olabilir. Malzemeleri kolayca bulunabilir ve hazırlığı sadece birkaç dakika süren bu karışım, 10 dakika içinde etki göstererek rahatlamaya yardımcı olabilir.

BRONŞLARI AÇAN KÜR

MALZEMELER

Yarım yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Yaklaşık çay bardağı pekmez
Limon suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yarım yemek kaşığı tuzsuz tereyağını küçük bir tencereye veya tavaya koyun.
Tereyağını kısık ateşte eritin, yanmaması için dikkatli olun.
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağını ekleyin. Tereyağı bulunmuyorsa sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz.
Pekmezi yavaşça ekleyerek karıştırın ve güzelce kaynamaya bırakın.
Pekmez iyice kaynadığında ocaktan alın. Soğuk olduğu için yağ soğuyacaktır, kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynatın.
Ocağın altını kapatın ve karışımı dinlenmeye bırakın.

EVDE DOĞAL ANTİBİYOTİK

MALZEMELER

1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyu
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz tarçın
1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLIK

Bir kasede limon suyu ve balı iyice karıştırın.
Ardından zencefil, tarçın ve karabiberi ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız karışımı bir kavanoza aktarın ve buzdolabında saklayın.

Kullanım

Herhangi bir kuru öksürük belirtisi hissettiğinizde, karışımdan bir çay kaşığı alın.
Yavaşça ağızda çalkalayarak karışımı çözelti haline getirin ve yutun.
Bu işlemi günde 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

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